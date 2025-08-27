Afghanen in Pakistan: Hoffnung für Opfer einer hitzigen Debatte

Opfer einer hitzigen Debatte

Es ist ein gutes Zeichen, dass sich die Regierung nun zu bewegen scheint. Die vorsichtige Formulierung ist notwendig, denn noch ist nicht ganz sicher, ob es wirklich für alle oder nur einen Teil der rund 2000 Afghanen vorangeht, denen Deutschland die Aufnahme zugesagt hatte. Mit den rund 20 000 Flüchtlingen aus Afghanistan, die im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Asylantrag gestellt haben, hat diese Personengruppe nichts zu tun. Sie hat schlicht das Pech, Opfer einer hitzigen Diskussion über Zuwanderung geworden zu sein. Dabei ist es auch für Deutschland von Interesse, Zusagen einzuhalten. Es wird neue Krisen geben, bei denen man Hilfe von Menschen vor Ort braucht. Wenn jemand sein Versprechen nicht hält, spricht sich das herum.