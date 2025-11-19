 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Geld gegen Leben ist unattraktiv

Afghanistan Geld gegen Leben ist unattraktiv

Afghanistan: Geld gegen Leben ist unattraktiv
1
Feiernde Taliban in Kabul sind für viele Menschen eine Gefahr. Foto: dpa

Berlin will Afghanen die Zusage abkaufen, nach Deutschland einreisen zu dürfen. Die Resonanz darauf spricht für die reale Not dieser Menschen, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Wenn von 1900 Menschen, die für ein Angebot in Frage kommen, gerade einmal 62 annehmen, dann spricht das nicht für die umwerfende Attraktivität der Offerte. Es sind rund 1900 Afghanen, die derzeit in Pakistan darauf warten, nach Deutschland ausreisen zu können. Menschen, denen die Bundesregierung bereits versprochen hat, dass sie kommen dürfen. Gerade einmal 62 von ihnen haben zugestimmt, sich diese Zusage wieder abkaufen zu lassen. War das Angebot also zu schlecht? Ja. War es ein Fehler? Nein.

 

Das Projekt wird bis Weihnachten fortgeführt

Zum einen: Dies sind erste Zahlen. Von den 1900 sind bisher lediglich 620 Menschen gefragt worden. Das Projekt geht noch mindestens bis zum Jahresende weiter. Zum anderen: Mag sein, dass sich der ein oder die andere die Zusage erschlichen hat. Da ist dann ein finanzielles Angebot zielführender, als dies langwierig auf dem Rechtsweg zu prüfen. Wer allerdings um sein Leben fürchtet, der braucht kein Geld, sondern eine sichere Bleibe.

Unsere Empfehlung für Sie

Beziehungen zu Afghanistan: Die Taliban sind in Deutschland angekommen

Beziehungen zu Afghanistan Die Taliban sind in Deutschland angekommen

Um mehr Abschiebungen nach Afghanistan zu ermöglichen, hat die Bundesregierung zwei diplomatische Vertreter des Taliban-Regimes einreisen lassen.

Daher ist von Anfang an klar gewesen, dass sich nicht Massen derer werden umstimmen lassen, die sich als Journalist, Richter, Staatsanwalt, oder Menschenrechtler für die afghanische Zivilgesellschaft eingesetzt haben. Die Zurückhaltung, mit der die Afghanen dem Angebot aus Berlin begegnen, ist vielmehr ein Indiz für die tatsächliche Gefahr, in der sie schweben. Mit der finalen Visavergabe sollten die deutschen Behörden nicht länger warten. Dass sich die Afghanen ihre Einreiseerlaubnis vor Gerichten einklagen müssen, ist kein Ruhmesblatt für Berlin.

Weitere Themen

Häusliche Gewalt: Elektronische Fußfessel für gewalttätige Ex-Partner soll kommen

Häusliche Gewalt Elektronische Fußfessel für gewalttätige Ex-Partner soll kommen

Künftig können Familiengerichte gewalttätigen Ex-Partnern eine elektronische Aufenthaltsüberwachung anordnen. Was der Gesetzentwurf zur sogenannten Fußfessel noch vorsieht.
Afghanistan: Geld gegen Leben ist unattraktiv

Afghanistan Geld gegen Leben ist unattraktiv

Berlin will Afghanen die Zusage abkaufen, nach Deutschland einreisen zu dürfen. Die Resonanz darauf spricht für die reale Not dieser Menschen, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Streit über Rentenpaket: Wer 1500 Euro Rente hat, profitiert mit 33 Euro

Streit über Rentenpaket Wer 1500 Euro Rente hat, profitiert mit 33 Euro

Das Rentenpaket der Bundesregierung ist teuer – die Stabilisierung des Rentenniveaus hat aber auch konkrete Auswirkungen auf die einzelne Rente. Das Wichtigste in Fragen und Antworten.
Von Tobias Peter und Rainer Pörtner
Flucht vor russischem Angriffskrieg: Neue Geflüchtete aus Ukraine sollen Anspruch auf Bürgergeld verlieren

Flucht vor russischem Angriffskrieg Neue Geflüchtete aus Ukraine sollen Anspruch auf Bürgergeld verlieren

Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz, nachdem Geflüchtete aus der Ukraine, die seit dem 1. April nach Deutschland gekommen sind, ihren Anspruch auf Bürgergeld verlieren.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Libanon: 13 Tote bei Angriff auf Palästinenserviertel

Newsblog zum Krieg in Nahost Libanon: 13 Tote bei Angriff auf Palästinenserviertel

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Epstein-Missbrauchsskandal: Freigabe der US-Ermittlungsakten wird wahrscheinlicher

Epstein-Missbrauchsskandal Freigabe der US-Ermittlungsakten wird wahrscheinlicher

Neben den Demokraten forderten zuletzt auch einige Republikaner, dass die Ermittlungsakten zum Missbrauchsskandal veröffentlicht werden. Jetzt fehlen nur noch wenige Schritte.
Repräsentantenhaus: US-Abgeordnete stimmen für Freigabe der Epstein-Akten

Repräsentantenhaus US-Abgeordnete stimmen für Freigabe der Epstein-Akten

Eine von zwei Kongresskammern stimmt klar für die Veröffentlichung der Epstein-Akten – doch entschieden ist damit noch nichts.
Bei Treffen mit Trump: Saudi-Arabien offen für besseres Verhältnis zu Israel

Bei Treffen mit Trump Saudi-Arabien offen für besseres Verhältnis zu Israel

US-Präsident Trump will, dass Saudi-Arabien einem Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel beitritt. So weit kommt es beim Besuch des Kronprinzen in Washington nicht.
Washington: US-Gericht lehnt Abspaltung von Instagram und WhatsApp ab

Washington US-Gericht lehnt Abspaltung von Instagram und WhatsApp ab

Der Facebook-Konzern Meta hat die Übernahmen von Instagram und WhatsApp vor Gericht verteidigen können. Doch der Streit könnte noch in nächster Instanz weitergehen.
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Taliban Afghanistan Kommentar Berlin
 
 