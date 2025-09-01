Bundesregierung muss dem Kabuler Regime der Fundamental-Islamisten deutlich Grenzen setzen und seine Interessen schützen, meint Franz Feyder.
Deutschland steht vor einem Dilemma: Wie mit Afghanistan und den Taliban umgehen? Einerseits wächst hier der Druck, Straftäter und Gefährder abzuschieben, andererseits zeigt die Erfahrung, dass Abgeschobene am Hindukusch nicht bestraft, sondern freigelassen und gefeiert werden. Damit verfehlen Rückführungen ihr sicherheitspolitisches Ziel – zumal sie auch deutschen Wertevorstellungen widersprechen.