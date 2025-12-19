Seit 2021 verwehren die Taliban afghanischen Mädchen den Zugang zu höheren Schulen. Dabei ist der Wunsch nach Bildung groß. Das Unicef-Foto des Jahres gibt diesen Mädchen ein Gesicht.
Das Foto einer afghanischen Schülerin ist Unicef-Foto des Jahres 2025. Die Aufnahme zeigt die zehnjährige Hajira aus der afghanischen Provinz Nangarhar beim versunkenen Lernen in ihrem Zuhause, in einem Dorf östlich von Kabul. „Die Augen des Mädchens wirken wie angezogen von einem geöffneten Schulbuch auf dem Boden, als wüsste sie, dass ihr nur wenig Zeit zum Lernen bleibt“, hieß es in der Mitteilung des UN-Kinderhilfswerks am Freitag. Das Siegerbild der französischen Fotojournalistin Elise Blanchard stehe für die stille, aber unbeirrbare Widerstandskraft von Millionen afghanischer Mädchen, denen seit mehr als vier Jahren der Zugang zu weiterführenden Schulen durch die radikalislamischen Taliban verwehrt ist.