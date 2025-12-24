Die Mission Titelverteidigung startet für die Ivorer mit einem fest eingeplanten Sieg. Die Leistung dürfte den deutschen Nationalspielern mit Blick auf die WM aber wenig Kopfzerbrechen bereiten.
24.12.2025 - 20:34 Uhr
Marrakech - Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup einen glanzlosen Pflichtsieg geholt. Der Titelverteidiger setzte sich in seinem Auftaktspiel an Heiligabend gegen Außenseiter Mosambik mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor für die Ivorer schoss im Stade de Marrakech Amad Diallo in der 49. Minute.