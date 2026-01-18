Der Senegal steht im Finale des Afrika-Cups 2026 und bekommt es dort mit Gastgeber Marokko zu tun. Doch wo ist das Endspiel live zu sehen? Wer überträgt die Partie im Fernsehen – und gibt es einen kostenlosen Livestream?
Marokko steht beim Afrika-Cup vor dem nächsten großen Wurf. Genau 50 Jahre nach dem bislang einzigen Titel greift der Gastgeber erneut nach der Trophäe. Der WM-Halbfinalist von 2022 erreichte das Endspiel nach einem nervenaufreibenden Halbfinale gegen Nigeria, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Nach torlosen 120 Minuten setzte sich Marokko mit 4:2 durch, Youssef En-Nesyri verwandelte den entscheidenden Strafstoß. Im Finale am Sonntag wartet nun der Senegal. Die „Lions de la Teranga“ beendeten mit einem 1:0-Erfolg gegen Rekordsieger Ägypten und Superstar Mohamed Salah deren Titelträume. Den goldenen Treffer erzielte Sadio Mané. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Wer krönt sich heute zum Afrika-Meister?