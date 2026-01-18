Der Senegal steht im Finale des Afrika-Cups 2026 und bekommt es dort mit Gastgeber Marokko zu tun. Doch wo ist das Endspiel live zu sehen? Wer überträgt die Partie im Fernsehen – und gibt es einen kostenlosen Livestream?

Marokko steht beim Afrika-Cup vor dem nächsten großen Wurf. Genau 50 Jahre nach dem bislang einzigen Titel greift der Gastgeber erneut nach der Trophäe. Der WM-Halbfinalist von 2022 erreichte das Endspiel nach einem nervenaufreibenden Halbfinale gegen Nigeria, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Nach torlosen 120 Minuten setzte sich Marokko mit 4:2 durch, Youssef En-Nesyri verwandelte den entscheidenden Strafstoß. Im Finale am Sonntag wartet nun der Senegal. Die „Lions de la Teranga“ beendeten mit einem 1:0-Erfolg gegen Rekordsieger Ägypten und Superstar Mohamed Salah deren Titelträume. Den goldenen Treffer erzielte Sadio Mané. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Wer krönt sich heute zum Afrika-Meister?

Afrika-Cup-Finale heute live, Senegal gegen Marokko: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Finale im Afrika-Cup zwischen dem Senegal und Marokko findet am Sonntag, dem 18. Januar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr deutscher Zeit im Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung zu verfolgen.

Teams : Senegal gegen Marokko

: Senegal gegen Marokko Wettbewerb : Finale im Afrika-Cup 2026

: Finale im Afrika-Cup 2026 Datum und Anpfiff : Sonntag, 18. Januar 2026, 20:00 Uhr deutscher Zeit

: Sonntag, 18. Januar 2026, 20:00 Uhr deutscher Zeit Spielort: Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat

Afrika-Cup Finale heute live: Wer überträgt Senegal gegen Marokko im TV?

Das Finale des Afrika-Cups 2026 zwischen Senegal und Marokko wird in Deutschland live im Fernsehen gezeigt – allerdings nicht im frei empfangbaren TV, sondern auf dem Bezahlsender Sportdigital Fußball, der die Übertragungsrechte für das Endspiel besitzt. Dort läuft die Übertragung pünktlich zum Anpfiff um 20.00 Uhr MEZ, sodass Fans das Duell live und in voller Länge verfolgen können. Sportdigital FUSSBALL ist ein Pay-TV-Sender und kann über viele große TV-Plattformen gebucht werden. Dazu gehören unter anderem Sky Deutschland, Telekom MagentaTV, Vodafone GigaTV und IPTV-Anbieter sowie Kabel-Pakete, bei denen Sportdigital als Zusatzpaket verfügbar ist.

Senegal gegen Marokko heute im Livestream

Parallel zur klassischen TV-Übertragung gibt es das Spiel auch online im Stream. So können Zuschauer mit entsprechenden Abonnements den Afrika-Cup-Finalkrimi über DAZN, wo Sportdigital ebenfalls im Streamingangebot enthalten ist, live verfolgen. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum DAZN-Angebot.

Sportdigital kann auch über Dienste wie waipu.tv, Zattoo, Amazon Prime Video Channels (als „Sportdigital Fußbal“-Channel) oder MagentaTV-App online aufgerufen werden. Viele dieser Anbieter haben Apps für Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Fire-TV-Stick. Außerdem bietet Sportdigital+ Live-Streams und On-Demand-Zugriff über Webbrowser oder App mit Tages-, Monats- oder Jahrespass.

Alle Informationen zur Übertragung Senegal gegen Marokko im Überblick