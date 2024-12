Wildschweinjagd in Rhein-Neckar-Kreis wieder erlaubt

Anfang August wurde im Norden Baden-Württembergs der erste Fall von Schweinepest seit mehr als zwei Jahren nachgewiesen. Nun lockert der Rhein-Neckar-Kreis die strengen Regeln. Was ist erlaubt?

red/dpa 05.12.2024 - 15:06 Uhr

Rund vier Monate nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg lockert der Rhein-Neckar-Kreis die strengen Regeln. Von diesem Freitag an dürfen fast im kompletten Kreisgebiet wieder Wildschweine gejagt werden, wie das Landratsamt in Heidelberg mitteilte. Auch dies sei ein wichtiger Aspekt der Seuchenbekämpfung. Denn um die Schutzmaßnahmen langfristig wieder aufheben zu können, sei auch die Reduzierung des Schwarzwildbestandes erforderlich.