Südwestmetall, IG Metall und Wirtschaftsministerium haben eine „Agenda für eine starke Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg“ aufgelegt.
28.01.2026 - 06:00 Uhr
Wirtschaftsministerium, IG Metall und Südwestmetall haben eine Agenda beschlossen, die mehr Innovationen und Produktivitätswachstum in Industrieunternehmen ermöglichen soll. Sie solle in den nächsten Monaten „entschlossen umgesetzt“ werden, sagte die Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Teils handelt es sich aber auch um reine Absichtserklärungen oder die Bekräftigung bekannter Wege.