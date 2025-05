Gesundheitsminister Lauterbach war in Berlin-Kreuzberg abends privat unterwegs. Dabei traf er auf die sogenannte revolutionäre Demonstration - und auf aggressive Teilnehmer.

dpa 02.05.2025 - 12:40 Uhr

Berlin - Der geschäftsführende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg von linken Demonstranten angepöbelt worden und musste fliehen. Lauterbach schrieb am Freitag im Portal X, er sei gestern Abend im Berliner Sputnik Kino in dem Kinofilm "Heldin" über eine Pflegekraft gewesen. "Nach Filmende war Straße gesperrt. Musste durch die Menge einer Maidemo. Wurde dort sofort angepöbelt und habe mich in Sicherheit gebracht. Danke dem BKA für die gute Arbeit", schrieb er mit Blick auf das Bundeskriminalamt.