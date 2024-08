Ein offenbar stark angetrunkener Mann fällt im Zentrum von Feuerbach durch seine Aggressivität auf. Die Polizei nimmt ihn mit in den Gewahrsam.

Christine Bilger 06.08.2024 - 15:14 Uhr

Wegen eines Manne,s der mit Bierflaschen um sich warf, ist die Polizei am Montag an die Stuttgarter Straße in Feuerbach gerufen worden. Der Mann soll zunächst gegen 18.25 Uhr eine Flasche in Richtung eines Autos geworfen haben, dessen Fahrer gerade angehalten hatte. Ob er es auch traf, ist nicht klar. Daher bittet die Polizei den Fahrer, sich beim Revier Feuerbach zu melden.