Bundespräsident Steinmeier hat am Abend auf der Eröffnungsfeier der Grünen Woche gesprochen. Er verteidigte das Freihandelsabkommen Mercosur.
15.01.2026 - 19:29 Uhr
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor der deutschen Agrarbranche in Berlin das Freihandelsabkommen Mercosur zwischen der EU und lateinamerikanischen Staaten verteidigt. „Mir ist klar, dass manche Landwirte in Deutschland - obwohl 25 Jahre mit den Südamerikanern verhandelt worden ist - noch skeptisch sind“, sagte er bei der Eröffnungsfeier der Grünen Woche.