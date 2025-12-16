Südzucker verzeichnet zuletzt starke Gewinneinbußen - unter anderem, weil der Zuckerpreis deutlich gesunken ist. Eine schnelle Erholung erwartet der Mannheimer Konzern nicht.
16.12.2025 - 19:55 Uhr
Südzucker rechnet mit einem anhaltend schwierigen Markt für Zucker. In diesem Segment dürfte es daher auch im neuen Geschäftsjahr 2026/27 keine signifikante Ergebniserholung geben, teilte der Agrarkonzern in Mannheim mit. Hingegen rechnet Südzucker sowohl bei der Biosprit-Tochter Cropenergies als auch in der Spezialitäten-Sparte mit deutlich mehr Gewinn. In letzterem Bereich ist unter anderem das Geschäft mit Tiefkühlpizzen und Portionsartikeln wie Zuckersticks erfasst.