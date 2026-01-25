Das Interesse an der Grünen Woche übertraf in diesem Jahr die Erwartungen. 350.000 Menschen kamen während der zehn Messetage. Die Veranstaltung feierte ihr 100-jährige Bestehen.

dpa 25.01.2026 - 13:16 Uhr

Berlin - Die Besucherzahl auf der diesjährigen Grünen Woche hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Rund 350.000 Menschen kamen nach vorläufiger Zählung zur 90. Ausgabe der Agrarmesse, die an diesem Sonntag zu Ende geht, wie die Berliner Messe mitteilte. Das waren demnach rund 40.000 Besucherinnen und Besucher mehr als im Vorjahr. Erwartet worden waren zu Beginn rund 325.000 Gäste. "Das enorme Besucherinteresse war überwältigend", hieß es von Messechef Mario Tobias.