Der Druck auf den syrischen Übergangspräsidenten wächst. Nach tödlichen Kämpfen fordern westliche Staaten, die Rechte religiöser Minderheiten zu schützen. Nun wird al-Scharaa in Paris erwartet.

red/dpa 06.05.2025 - 12:13 Uhr

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Mittwoch den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Paris zu dessen erstem Besuch in Europa – obwohl der Islamist von der EU auf einer Terrorliste geführt wird. Wie der Élysée-Palast mitteilte, werde Macron erneut die Unterstützung Frankreichs für den Aufbau eines neuen, freien, stabilen und souveränen Syriens bekräftigen, in dem alle Teile der syrischen Gesellschaft respektiert werden.