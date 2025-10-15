Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa will die Beziehungen zwischen Damaskus und Moskau neu aufstellen. Russland hatte den gestürzten syrischen Machthaber Assad unterstützt.
15.10.2025 - 16:44 Uhr
Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa will die Beziehungen seines Landes zu Russland neu aufstellen. Bei seinem Antrittsbesuch in Moskau sagte al-Scharaa am Mittwoch: "Wir versuchen, die Natur dieser Beziehungen in einer neuen Weise wiederherzustellen und zu definieren." Dabei gehe es darum, dass Syrien "unabhängig und souverän bleibt und seine territoriale Einheit und Integrität sowie seine Sicherheit und Stabilität gewahrt bleiben".