Ahnenforschung in Filderstadt Aus dem Stammbaum wird ein ganzer Dschungel
Andreas Küster lebt in Luxemburg, seine Wurzeln väterlicherseits reichen bis nach Bernhausen. Vor fünf Jahren hat er angefangen, sich mit der Ahnenforschung zu beschäftigen.
Er lebt in Luxemburg und ist auch dort geboren, und wenn er spricht, ist nicht mal ein Hauch Schwäbisch herauszuhören. Sein Nachname ist auch keiner jener Namen, über die man im Ort häufig stolpert, man fragt sich also zunächst ernsthaft, wo Andreas Küsters Bezug zu Bernhausen ist. Tatsächlich muss man etliche Jahre zurückgehen, um die Verbindung zu finden. Seine Oma ist in Bernhausen aufgewachsen. „Meine Großmutter väterlicherseits war eine Raff“, sagt der 60-Jährige.