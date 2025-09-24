£
 
Ahnenforschung in Filderstadt Aus dem Stammbaum wird ein ganzer Dschungel

1
Andreas Küster hat das Fieber der Ahnenforschung gepackt und sucht Verbündete auf den Fildern. Foto: Caroline Holowiecki

Andreas Küster lebt in Luxemburg, seine Wurzeln väterlicherseits reichen bis nach Bernhausen. Vor fünf Jahren hat er angefangen, sich mit der Ahnenforschung zu beschäftigen.

Er lebt in Luxemburg und ist auch dort geboren, und wenn er spricht, ist nicht mal ein Hauch Schwäbisch herauszuhören. Sein Nachname ist auch keiner jener Namen, über die man im Ort häufig stolpert, man fragt sich also zunächst ernsthaft, wo Andreas Küsters Bezug zu Bernhausen ist. Tatsächlich muss man etliche Jahre zurückgehen, um die Verbindung zu finden. Seine Oma ist in Bernhausen aufgewachsen. „Meine Großmutter väterlicherseits war eine Raff“, sagt der 60-Jährige.

 

Elsa Raff hieß sie, kennengelernt hat der Enkel die Oma aber nicht, weil sie früh gestorben ist. Doch die Nachkommen, die kennt Andreas Küster sehr wohl. Rosa Raff hatte sieben Söhne, einer ist ebenfalls früh gestorben. Bleiben also der Vater, fünf Onkel und allerhand Cousins und Cousinen. Die Verwandtschaft, über ganz Deutschland verstreut, hat er regelmäßig getroffen, „das waren immer große Familientreffen“. Irgendwann wollte Andreas Küster sich mal die Adressen notieren. „Da kam die Idee. Mach das doch in Form eines Stammbaums.“

Gut und gerne fünf Jahre ist das her, und aus dem Stammbäumchen ist mittlerweile ein ganzer Dschungel geworden. Andreas Küster hat das Fieber der Ahnenforschung gepackt. Er hat Kirche, Standesamt und Stadtarchiv abgeklappert, stundenlang in Unterlagen gelesen, Friedhöfe besucht, Todesanzeigen gesichtet. Andreas Küster ist Vorruheständler, ehemals war er in der Finanzbranche tätig gewesen. „Das ist, wenn man so will, mein neuer Vollzeitjob geworden“, sagt er lächelnd.

Bislang hat er Erstaunliches zutage gefördert, wie er erzählt. „Ich habe die gleichen Vorfahren wie der dänische König“, sagt er, auch auf bekannte Persönlichkeiten wie Weizsäcker, Heuss, Planck und Bonhoeffer sei er bei den Recherchen zum eigenen Stammbaum gestoßen. Mit Johann Gotthard Müller, dem bekannten Kupferstecher aus Bernhausen, sei er ebenfalls sehr weitläufig verwandt.

Was er herausgefunden hat, hat er in einem digitalen genealogischen Archiv gespeichert. Mehrere Tausend Namen seien darin schon erfasst. „Für mich und meine Nachwelt“, sagt er. Doch fertig ist Andreas Küster noch lange nicht.

Küster will sich mit anderen Interessierten austauschen

Er sucht weitere Menschen aus Bernhausen und dem Rest von Filderstadt, ebenso aus Leinfelden-Echterdingen, die Lust haben, sich auszutauschen, in die Tiefen der Ahnenforschung abzutauchen – und so neue Äste, Verzweigungen und Wurzeln im Stammbaumwald zu finden. Ebenso hofft er auf Fotos und Unterlagen.

Mit der Hilfe des Filderstädter Stadtarchivars Nikolaus Back hat er Flugblätter angefertigt, die nun unter anderem im Heimatmuseum ausliegen. „Ich will nicht nur Informationen. Ich denke, ich kann viel geben“, sagt Andreas Küster. Kontakt aufnehmen kann man per Mail an a_kuester@web.de .

Trotz seines Wohnorts Luxemburg ist Andreas Küster regelmäßig in Bernhausen. Allein schon wegen der Verwandtschaft. Und ja, nach wie vor gibt es für ihn vieles herauszufinden. Aktuell ist er dabei, die Namen aus der Filderstädter Schriftenreihe mit seinem Stammbaum abzugleichen und digital zu vernetzen. Zudem kommt er natürlich zum Schwätzen mit den Einheimischen her. „Ich habe so viele Leute getroffen, die richtig begeistert sind, wenn sich andere interessieren.“

