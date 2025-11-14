Eine winzige Insel im karibischen Meer verdient plötzlich Millionen – nicht mit Tourismus, sondern mit zwei Buchstaben am Ende einer Webadresse.
14.11.2025 - 15:25 Uhr
Anguilla war lange Zeit ein Ort, der wirtschaftlich vor allem von Strandurlaubern, Gastronomie und Dienstleistungen lebte. Doch seit wenigen Jahren sprudelt eine Einnahmequelle, die mit Palmen und Meer nichts zu tun hat. Es ist die eigene Internet-Domainendung. Was einst als technisches Detail begann, hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt.