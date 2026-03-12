Aichtal Bürgermeister rät bei Glasfaser: „Keine übereilten Entscheidungen treffen“
Weil in Aichtal Verwirrung darüber herrscht, wie es beim Breitbandausbau weitergehen wird, hat sich der Bürgermeister Sebastian Kurz zu Wort gemeldet.
Weil in Aichtal Verwirrung darüber herrscht, wie es beim Breitbandausbau weitergehen wird, hat sich der Bürgermeister Sebastian Kurz zu Wort gemeldet.
Der Ausbau der Glasfaser im Kreis Esslingen ist zum Teil ins Stocken geraten. Während mehrere Kommunen unlängst eine Absage für den Ausbau dieser schnellen Datenübertragungsleitungen erhalten haben, herrscht anderswo Verwirrung. Wie derzeit in Aichtal. Dort hat sich der Bürgermeister Sebastian Kurz mit einer dringenden Empfehlung an die Bürgerschaft gemeldet und nimmt zu den Beschwerden aus seiner Kommune Stellung.