Aichwald im Kreis Esslingen: Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege

In derselben Sitzung bestätigten die Räte ebenfalls einstimmig das Ergebnis der kürzlich stattgefundenen Wahl einer neuen Führungsriege. Die Feuerwehrleute hatten während ihrer letzten Hauptversammlung Daniel Kottinger in seinem Amt als Feuerwehrkommandant bestätigt. Zum neuen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten bestimmten die Feuerwehrleute Andreas-Joachim Wilk. Dessen erstmals stattgefundene Wahl war wegen einer Neufassung der Feuerwehrsatzung nötig geworden. Zuvor hatten die Kommandanten der einzelnen Abteilungen diese Aufgabe automatisch inne. kai