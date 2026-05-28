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  6. Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege

Aichwald im Kreis Esslingen Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege

Aichwald im Kreis Esslingen: Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege
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Aichwald rüstet die Feuerwehr auf. Foto: Carsten Rehder/dpa

Aichwald rüstet die Feuerwehr Schanbach mit zwei neuen Fahrzeugen aus. Zugleich bestätigt der Gemeinderat eine neue Führungsriege – und spart dabei deutlich Geld.

Die Schanbacher Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Aichwald bekommt zwei neue Fahrzeuge. In seiner jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat der Schurwaldkommune einstimmig die entsprechenden Aufträge und gab die Mittel dafür frei. Das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 kostet rund 520.000 Euro und der Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) rund 460.000 Euro. Damit kommen die beiden Fahrzeuge rund 220.000 Euro günstiger, als ursprünglich im Haushalt für das Jahr 2026 veranschlagt.

 

In derselben Sitzung bestätigten die Räte ebenfalls einstimmig das Ergebnis der kürzlich stattgefundenen Wahl einer neuen Führungsriege. Die Feuerwehrleute hatten während ihrer letzten Hauptversammlung Daniel Kottinger in seinem Amt als Feuerwehrkommandant bestätigt. Zum neuen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten bestimmten die Feuerwehrleute Andreas-Joachim Wilk. Dessen erstmals stattgefundene Wahl war wegen einer Neufassung der Feuerwehrsatzung nötig geworden. Zuvor hatten die Kommandanten der einzelnen Abteilungen diese Aufgabe automatisch inne. kai

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