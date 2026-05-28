Aichwald im Kreis Esslingen Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege
Aichwald rüstet die Feuerwehr Schanbach mit zwei neuen Fahrzeugen aus. Zugleich bestätigt der Gemeinderat eine neue Führungsriege – und spart dabei deutlich Geld.
Aichwald rüstet die Feuerwehr Schanbach mit zwei neuen Fahrzeugen aus. Zugleich bestätigt der Gemeinderat eine neue Führungsriege – und spart dabei deutlich Geld.
Die Schanbacher Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Aichwald bekommt zwei neue Fahrzeuge. In seiner jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat der Schurwaldkommune einstimmig die entsprechenden Aufträge und gab die Mittel dafür frei. Das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 kostet rund 520.000 Euro und der Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) rund 460.000 Euro. Damit kommen die beiden Fahrzeuge rund 220.000 Euro günstiger, als ursprünglich im Haushalt für das Jahr 2026 veranschlagt.