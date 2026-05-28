Aichwald im Kreis Esslingen Schnelles Internet nun auch fürs Gewerbegebiet
Aichwald schließt eine Glasfaser-Lücke: Auch das Gewerbegebiet Buchenteich und das Wohngebiet Waldeck bekommen nun schnelles Internet.
Aichwald schließt eine Glasfaser-Lücke: Auch das Gewerbegebiet Buchenteich und das Wohngebiet Waldeck bekommen nun schnelles Internet.
Im vergangenen Jahr hatte die Telekom auf eigenwirtschaftlicher Basis damit begonnen, die Aichwalder Ortsteile Schanbach und Aichschieß mit schnellem Glasfaser zu versorgen. Da sich ein Anschluss des Gewerbegebiets Buchenteich in Aichschieß und des Wohngebiets Waldeck für das Unternehmen nicht rechnete, blieben diese Gebiete erst einmal außen vor. Jetzt bekommen beide doch noch schnelles Internet.