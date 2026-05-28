 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Schnelles Internet nun auch fürs Gewerbegebiet

Aichwald im Kreis Esslingen Schnelles Internet nun auch fürs Gewerbegebiet

Aichwald im Kreis Esslingen: Schnelles Internet nun auch fürs Gewerbegebiet
1
Das Internet soll auch im Gewerbegebiet schneller laufen. Ein entsprechender Beschluss wurde in Aichwald gefasst. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Aichwald schließt eine Glasfaser-Lücke: Auch das Gewerbegebiet Buchenteich und das Wohngebiet Waldeck bekommen nun schnelles Internet.

Im vergangenen Jahr hatte die Telekom auf eigenwirtschaftlicher Basis damit begonnen, die Aichwalder Ortsteile Schanbach und Aichschieß mit schnellem Glasfaser zu versorgen. Da sich ein Anschluss des Gewerbegebiets Buchenteich in Aichschieß und des Wohngebiets Waldeck für das Unternehmen nicht rechnete, blieben diese Gebiete erst einmal außen vor. Jetzt bekommen beide doch noch schnelles Internet.

 

Die Gemeinde Aichwald hat in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ein so genanntes Lückenschluss-Projekt für das Gebiet „Am Waldeck-Waldstraße-Buchenteich“ aufgestellt, wofür der Bund und das Land Baden-Württemberg Zuschüsse gewähren. Um die Wirtschaftlichkeitslücke für die Telekom zu schließen, müssen insgesamt 196.000 Euro zugeschossen werden. Davon trägt der Bund knapp 98.000 Euro und das Land 78.000 Euro. Die noch offenen 20.000 Euro muss die Gemeinde Aichwald selbst beisteuern. Die entsprechenden Mittel gab der Gemeinderat Aichwald während seiner jüngsten Sitzung einstimmig frei. kai

Weitere Themen

Neue Blitzer: So viel hat Esslingen 2025 mit Blitzern verdient – und es könnte mehr werden

Neue Blitzer So viel hat Esslingen 2025 mit Blitzern verdient – und es könnte mehr werden

4,9 Millionen Euro hat Esslingen 2024 mit Blitzern eingenommen, 2025 war es mehr. Die Stadt sagt, dass es dabei vorrangig um die Sicherheit geht und nicht um die Einnahmen.
Von Frederic Feicht
Kreis Esslingen: Darum hat Wendlingen Videoüberwachung am Bahnhof beschlossen

Kreis Esslingen Darum hat Wendlingen Videoüberwachung am Bahnhof beschlossen

Wendlingens Stadtverwaltung begründet, warum eine Videoüberwachung notwendig ist. Auch an einer hiesigen Schule werden zeitnah Kameras installiert um Vandalismus einzudämmen.
Von Kerstin Dannath
Festival in Kirchheim: 57 Bands: Musiknacht verwandelt Innenstadt in Konzertmeile

Festival in Kirchheim 57 Bands: Musiknacht verwandelt Innenstadt in Konzertmeile

Die Kirchheimer Musiknacht macht die Innenstadt wieder zur Live-Musik-Bühne. Am 30. Mai treten 57 Bands und DJs auf, darunter lokale Größen wie „Grup Huub“.
Von Greta Gramberg
Aichwald im Kreis Esslingen: Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege

Aichwald im Kreis Esslingen Neue Fahrzeuge und neue Führungsriege

Aichwald rüstet die Feuerwehr Schanbach mit zwei neuen Fahrzeugen aus. Zugleich bestätigt der Gemeinderat eine neue Führungsriege – und spart dabei deutlich Geld.
Von Andreas Kaier
Neues Gesetz tritt in Kraft: Rauchen ist am Esslinger ZOB künftig tabu – und nicht nur dort

Neues Gesetz tritt in Kraft Rauchen ist am Esslinger ZOB künftig tabu – und nicht nur dort

Ab 1. Juni gilt landesweit ein strengeres Nichtraucherschutzgesetz. Qualmen und Dampfen ist dann an vielen öffentlichen Orten verboten. Was Raucher beachten sollten.
Von Elke Hauptmann
Verabredung zum Mord: Festnahmen in Esslingen: Jugendlicher war bereits im Visier der Ermittler

Verabredung zum Mord Festnahmen in Esslingen: Jugendlicher war bereits im Visier der Ermittler

Jugendliche sind in Esslingen wegen einer geplanten Straftat verhaftet worden. Sie sind den Behörden sozusagen als Beifang ins Netz gegangen. Das geben die Ermittler bislang preis.
Von Greta Gramberg
Secondhand-Laden auf den Fildern: Umsatz durchwachsen trotz Vintage-Boom: Liegt es an Leinfelden?

Secondhand-Laden auf den Fildern Umsatz durchwachsen trotz Vintage-Boom: Liegt es an Leinfelden?

Von ziemlich genau einem Jahr hat an der Ortsdurchfahrt von Leinfelden „Elenas Second Hand“ eröffnet. Nach einem guten Start ist der Zulauf jedoch zurückgegangen. Wie kommt das?
Von Caroline Holowiecki
In flagranti erwischt: Zeugen halten mutmaßlichen Einbrecher in Reichenbach fest

In flagranti erwischt Zeugen halten mutmaßlichen Einbrecher in Reichenbach fest

Ein 23-Jähriger soll in einen Imbiss in Reichenbach im Kreis Esslingen eingebrochen sein. Der Mann wurde mithilfe aufmerksamer Zeugen geschnappt.
Von Greta Gramberg
Stundenlange Sperrung: Schwerer Unfall zwischen Esslingen und Aichwald

Stundenlange Sperrung Schwerer Unfall zwischen Esslingen und Aichwald

Infolge eines Verkehrsunfalls bei Aichwald ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Unfallstelle an der Hauptverkehrsstraße von Esslingen auf den Schurwald war stundenlang gesperrt.
Von Greta Gramberg
Bewaffneter Tankstellenüberfall: Person verletzt – Polizei Esslingen bittet um Hinweise

Bewaffneter Tankstellenüberfall Person verletzt – Polizei Esslingen bittet um Hinweise

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Esslingen veröffentlicht die Polizei weitere Informationen zum Tathergang. Eine Person sei verletzt worden.
Von Greta Gramberg
Weitere Artikel zu Aichwald Internet Kreis Esslingen Glasfaser
 
 