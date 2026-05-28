Aichwald im Kreis Esslingen: Schnelles Internet nun auch fürs Gewerbegebiet

Die Gemeinde Aichwald hat in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ein so genanntes Lückenschluss-Projekt für das Gebiet „Am Waldeck-Waldstraße-Buchenteich“ aufgestellt, wofür der Bund und das Land Baden-Württemberg Zuschüsse gewähren. Um die Wirtschaftlichkeitslücke für die Telekom zu schließen, müssen insgesamt 196.000 Euro zugeschossen werden. Davon trägt der Bund knapp 98.000 Euro und das Land 78.000 Euro. Die noch offenen 20.000 Euro muss die Gemeinde Aichwald selbst beisteuern. Die entsprechenden Mittel gab der Gemeinderat Aichwald während seiner jüngsten Sitzung einstimmig frei. kai