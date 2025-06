Im leerstehenden Galeria-Kaufhof-Gebäude in Stuttgart-Mitte passiert etwas: Eine ungewöhnliche Kunst-Aktion verwandelt die Schaufenster in eine urbane Galerie.

Petra Xayaphoum 04.06.2025 - 14:55 Uhr

Wer in der vergangenen Woche das leerstehende Galeria-Kaufhof-Gebäude in der Eberhardstraße in Mitte mit offenen Augen und Ohren passiert hat, wird festgestellt haben, dass sich hier etwas verändert hat: Die Schaufenster sind bemalt, beschriftet, teils gefüllt mit Bildern, Skulpturen, Installationen, Video. Am oberen Eingang stehend hört man einen rauschend-organischen Sound. Die Klasse Hultén von der Akademie der Bildenden Künste (ABK) hat sich für eine kurze Zeit des leerstehenden Gebäudes angenommen und zeigt dort in den Schaufenstern, für jede:n kostenfrei besuchbar, die Kunst-Ausstellung „Nothing to see here“.