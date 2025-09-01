Für den FC Bayern ist der Transfersommer überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen.
01.09.2025 - 23:30 Uhr
Er kommt, er kommt nicht, er kommt: Nach zweitägigem Wirrwarr hat der FC Bayern den senegalesischen Angreifer Nicolas Jackson nun doch unter Vertrag nehmen können. Das bestätigten die Münchner am späten Montagabend, nachdem sich der Rekordmeister mit dem FC Chelsea, der seine Zusage für einen Transfer des 24-Jährigen am Samstag zunächst zurückgenommen hatte, auf eine Leihe für ein Jahr für 16,5 Millionen Euro einigte. Nach Medienberichten besteht danach eine Kaufverpflichtung bei Erfüllung bestimmter Kriterien, in diesem Fall würde sich der Vertrag um vier Jahre verlängern.