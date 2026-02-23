Zwei bislang ungeklärte Verbrechen aus Baden-Württemberg werden am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ bundesweit vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.
24.02.2026 - 09:20 Uhr
Wenn Rudi Cerne am Mittwochabend (25. Februar) um 20.15 Uhr im ZDF wieder durch die Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ führt, stehen auch zwei Fälle aus Baden-Württemberg im Fokus. Ermittler aus Rottweil und Karlsruhe hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung – möglicherweise auch aus der Region.