Zwei bislang ungeklärte Verbrechen aus Baden-Württemberg werden am Dienstag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ bundesweit vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Wenn Rudi Cerne am Mittwochabend (25. Februar) um 20.15 Uhr im ZDF wieder durch die Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ führt, stehen auch zwei Fälle aus Baden-Württemberg im Fokus. Ermittler aus Rottweil und Karlsruhe hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung – möglicherweise auch aus der Region.

Bewaffneter Banküberfall in Villingen-Schwenningen Kurz vor Feierabend, am 28. November 2024 gegen 17.55 Uhr, betritt ein bislang unbekannter Mann eine Sparkassenfiliale in der Erlenstraße in Villingen-Schwenningen. Nur wenige Minuten bleiben bis zum Geschäftsschluss.

Nach Angaben der Kriminalpolizei tritt der Täter gezielt an eine Mitarbeiterin heran, bedroht sie mit einem Messer und verlangt Bargeld. Die Situation dauert kaum länger als anderthalb Minuten. Dann verlässt der Mann mit seiner Beute die Filiale und verschwindet in unbekannte Richtung.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter bislang nicht identifiziert werden. Die Kripo Rottweil setzt nun auf die bundesweite Ausstrahlung des Falls, um neue Spuren zu erhalten.

Ehepaar im Schlafzimmer überfallen

Auch ein Fall aus Karlsruhe wird in der Sendung vorgestellt. In der Nacht zum 19. Juni 2024 dringen mehrere Männer in ein Wohnhaus im Stadtteil Waldstadt ein. Sie überraschen ein Ehepaar im Schlafzimmer, fesseln die beiden und zwingen sie, ihren Tresor zu öffnen.

Auffällig: Die Täter sprechen ihre Opfer mit vollem Namen an. Sie erbeuten Bargeld in verschiedenen Währungen, Schmuck und Mobiltelefone. Nach Angaben der Ermittler wirkte der während der Tat gesprochene osteuropäische Akzent auf die Opfer gestellt. Zudem seien immer wieder regionale Dialekte durchgeklungen.

Überwachungskameras in Tatortnähe zeichnen einen dunklen Pkw mit Karlsruher Kennzeichen auf, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe prüft zudem einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Raubüberfall am 12. September 2024 in Esslingen am Neckar.

Hoffnung auf neue Hinweise

Mit der Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ verbinden die Ermittler die Hoffnung, dass Zuschauer entscheidende Beobachtungen melden – sei es zu dem Banküberfall in Villingen-Schwenningen oder zu den mutmaßlichen Serienräubern im Raum Karlsruhe und Esslingen.

Die Sendung sehen Sie am Mittwoch, 25. Februar, um 20:15 Uhr im ZDF.

Hinweise können während und nach der Sendung bei den zuständigen Polizeidienststellen oder im Studio abgegeben werden.