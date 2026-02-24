Falsche Steuerfahnder an der Haustür, ein Mordversuch mit Feuer und ein Überfall vor mehreren Zeugen: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift im April 2026 erneut Fälle auf, bei denen die Polizei auf Hinweise hofft.
24.02.2026 - 09:01 Uhr
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im April 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne präsentiert am Mittwoch, 8. April 2026, um 20.15 Uhr im ZDF mehrere ungeklärte Kriminalfälle. Die Ermittler setzen erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung, um entscheidende Spuren zu erhalten.