Falsche Steuerfahnder an der Haustür, ein Mordversuch mit Feuer und ein Überfall vor mehreren Zeugen: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift im April 2026 erneut Fälle auf, bei denen die Polizei auf Hinweise hofft.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im April 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne präsentiert am Mittwoch, 8. April 2026, um 20.15 Uhr im ZDF mehrere ungeklärte Kriminalfälle. Die Ermittler setzen erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung, um entscheidende Spuren zu erhalten.

Die Sendung rekonstruiert aktuelle und zurückliegende Straftaten, bei denen zentrale Fragen offen sind. In allen Fällen gilt: Selbst scheinbar nebensächliche Beobachtungen können für die Ermittlungen entscheidend sein.

Diese Fälle stehen bei „Aktenzeichen XY“ im April 2026 im Mittelpunkt

Achtung, falsche Polizei: Mitten in der Nacht klingelt es an der Tür eines Hauses. Vor der Tür stehen angebliche Mitarbeiter der Steuerfahndung. Der Bewohner öffnet – doch schnell kommen Zweifel auf, ob es sich tatsächlich um echte Beamte handelt. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor Tätern, die sich als Amtspersonen ausgeben.

Gefährliches Feuer: Eine obdachlose Frau ist in ihrem Viertel bekannt, weil sie teilt, was sie selbst kaum besitzt. Trotz ihrer Hilfsbereitschaft wird sie Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Unbekannter versucht, sie mit Feuer zu töten. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt.

Überfall vor Zeugen: Vor einem Geschäft fällt ein Mann mehreren Kunden durch sein auffälliges Verhalten auf. Er wirkt angespannt, scheint zu warten. Kurz darauf kommt es zum Überfall. Dass sich mehrere Zeugen in unmittelbarer Nähe befinden, könnte für die Aufklärung eine wichtige Rolle spielen.

Warum Hinweise aus dem Publikum so wichtig sind

Seit Jahrzehnten setzt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ auf die Mithilfe der Zuschauer. Filmrekonstruktionen und konkrete Fragen der Polizei sollen Erinnerungen wecken oder neue Informationen ans Licht bringen. Immer wieder führen Hinweise aus der Sendung dazu, dass Ermittlungen neu aufgenommen oder entscheidend vorangebracht werden.

Wo ist die April-Folge zu sehen?

Die Ausgabe läuft am 8. April 2026 um 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek ist sie ab 21.15 Uhr abrufbar und bleibt dort bis zum 7. August 2026 verfügbar.