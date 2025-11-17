Drei Freunde stoppen eine Vergewaltigung, eine Pflegerin rettet eine durch 49 Messerstiche verletzte Frau. Immer wieder gibt es Gewalttaten, bei denen Helfer eingreifen.
17.11.2025 - 20:30 Uhr
Berlin - Die Täter sind gewalttätige Männer, die Opfer Frauen, die von diesen Männern schwer verletzt wurden. Nur durch das mutige und schnelle Eingreifen von Zeugen und Helfern konnten in drei Fällen noch schlimmere Verletzungen oder der Tod verhindert werden. Diese Helfer wurden am Abend in Berlin mit dem "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen" der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgezeichnet.