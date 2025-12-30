An der Börse Stuttgart wurde 2025 mehr gehandelt: Das Volumen stieg um 17 Prozent. Besonders Aktien und strukturierte Wertpapiere legten deutlich zu.
30.12.2025 - 11:08 Uhr
Die drei Handelsplätze der Gruppe Börse Stuttgart haben 2025 kräftig vom Auf und Ab an den internationalen Finanzmärkten profitiert. Das Handelsvolumen der Börse Stuttgart, der schwedischen NGM und der schweizerischen BX Swiss legte um rund 17 Prozent auf 135 Milliarden Euro zu, wie die nach eigenen Angaben sechstgrößte europäische Börsengruppe mitteilte.