Der landeseigene Energiekonzern will Milliarden vom Staat – und seine Aktionäre trotzdem nur virtuell treffen. Das ist zulässig, aber nicht klug, meint unser Kommentator.

Andreas Müller 12.12.2024 - 15:17 Uhr

In diesen Tagen wird wieder öfter bedauert, wie schlecht es in Deutschland immer noch um die Aktienkultur bestellt sei. Anderswo leisteten die Unternehmensanteile schöne Beiträge zur Altersversorgung, doch hierzulande trauten sich viele Menschen nach wie vor nicht so recht heran. Das hat viele Gründe, vorneweg wahrscheinlich die zuweilen übertriebene Risikoscheu der Anleger. Ein wenig mag es aber auch mit dem Eindruck zu tun haben, dass Aktionäre, jedenfalls Kleinaktionäre, in den Aktiengesellschaften nicht viel zu melden haben. „Die da oben“ machen ja doch, was sie wollen – ähnlich wie in der Politik wird das teilweise auch in der Wirtschaft empfunden.