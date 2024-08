Der US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach einer steilen Talfahrt in den letzten Tagen vorerst stabilisiert.

06.08.2024

Nach der steilen Talfahrt in den vergangenen Tagen hat sich der US-Aktienmarkt am Dienstag vorerst stabilisiert. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch der Nasdaq 100 mit vielen Technologietiteln legten moderat zu. Der Dow Jones lag nach Eröffnung mit plus 0,85 Prozent bei 39.030 Punkten. Der Nasdaq 100 stand bei 18.060 Punkten, das waren 0,91 Prozent mehr als am Vortag.