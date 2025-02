In letzter Zeit hört man immer wieder von Unternehmen, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Was steckt dahinter?

Lukas Böhl 28.02.2025 - 10:01 Uhr

Erst kürzlich kündigte die Mercedes-Benz Group AG an, 2025 wieder Aktien zurückkaufen zu wollen. Am 27. Februar beschloss auch die Allianz SE ein neues Rückkaufprogramm für Aktien, das bereits im März starten soll. Doch was haben die Unternehmen davon, ihre eigenen Aktien aufzukaufen?