Die Frist für den Aktientausch läuft bis zum dritten Dezember. Die ehemaligen Konkurrenten wollen in Zukunft gemeinsam forschen und entwickeln.
Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat sein Umtauschangebot an die Aktionäre von Curevac in Tübingen gestartet. Wie Biontech mitteilt, können die Anteilseigner von Curevac ihre Papiere in Biontech-Aktienhinterlegungsscheine (Amerikan Depository Shares) umtauschen. Eine Curevac-Aktien wird nach den Angaben von Biontech dabei mit 5,46 US-Dollar (4,71 Euro) bewertet. Curevac wird damit mit einem Firmenwert von 1,25 Milliarden US-Doller bewertet. Beide Unternehmen sind an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Die Umtauschfrist läuft bis zum dritten Dezember. Der Umtauschwert kann sich in dieser Zeit noch ändern und wird endgültig fünf Tage vor dem Ende der Frist festgelegt. Das Bundeskartellamt sieht in der Übernahme keine Gefahr für den Wettbewerb und hat dieser vor zwei Wochen zugestimmt.