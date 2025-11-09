Aktienvorschau Anleger können mutig auf 2026 schauen
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Investitionen in Dax-Werte sollten sich auch im neuen Jahr lohnen. Die Vorzeichen sind durchaus positiv, meint unser Autor.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Investitionen in Dax-Werte sollten sich auch im neuen Jahr lohnen. Die Vorzeichen sind durchaus positiv, meint unser Autor.
Der Winter hat noch nicht begonnen, da beginnen schon die Vorausschauen auf 2026 – was wegen der Schreckhaftigkeit der Aktienmärkte besonders heikel erscheint. So stellen die Commerzbank-Experten einerseits fest, dass der Dax mit einer recht hohen Bewertung in das neue Börsenjahr geht. Andererseits zeigen sie sich vorsichtig optimistisch, dass die Gewinne der im Leitindex präsenten Unternehmen erstmals seit drei Jahren wieder deutlich wachsen.