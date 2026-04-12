Aktienvorschau Der Krieg und der Dax: Sind die Anleger zuversichtlich oder nur naiv?
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Konflikt in Nahost versetzt die Aktienmärkte bisher nicht in Panik. Doch schon droht eine neue Eskalation.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Konflikt in Nahost versetzt die Aktienmärkte bisher nicht in Panik. Doch schon droht eine neue Eskalation.
Für diese Erkenntnis muss man kein Börsenprofi sein: Das weitere Wohl und Wehe an den Aktienmärkten hängt vom Bestand der Waffenruhe am Persischen Golf ab – mithin auch vom Rohölpreis, der gerade wie selten zuvor die globale Wirtschaft elektrisiert. Da ist das mögliche schnelle Aus der Verhandlungen in Pakistan ein Alarmsignal.