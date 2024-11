Ausblick auf die Börsenwoche: Der „Trump Trade“ verliert etwas an Schwung. Und: Kann der US-Chipriese Nvidia die hohen KI-Erwartungen erfüllen?

Hannes Breustedt 17.11.2024 - 10:38 Uhr

Das Comeback von Donald Trump brachte an den Finanzmärkten zunächst klare Gewinner und Verlierer hervor. Während die Hoffnung auf sinkende Steuern und Deregulierung US-Aktien nach oben schickte, setzte die Aussicht auf Strafzölle und Handelskonflikte Europas Börsen zu. Zuletzt ließ der Trump-Effekt jedoch etwas nach. Der Dax behauptet sich bislang über der Marke von 19 000 Punkten, bleibt aber unter Druck. Die Unsicherheit am Markt ist weiter hoch.