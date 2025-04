Ausblick auf die Börsenwoche: Auf die Aktienmärkte ist infolge des Zollchaos weiterhin wenig Verlass. Welche Chancen bietet da noch der Goldpreis auf seinem anhaltenden Rekordkurs?

Matthias Schiermeyer 21.04.2025 - 12:27 Uhr

An den Börsen in New York und Frankfurt ging es zuletzt nicht mehr ganz so turbulent zu wie in der Woche davor. Von Verlässlichkeit jedoch keine Spur. Wer die weitere Entwicklung erahnen will, muss die Zollschlacht der USA mit dem Rest der Welt im Auge behalten. Was gilt da gerade? Welche Zölle hat Donald Trump angehoben, welche hat er ausgesetzt? Den Überblick zu behalten, fällt schwer. Weil kurzfristiges Handeln sinnlos erscheint, warten die Unternehmen eher ab – insbesondere in Deutschland, wo die Exportabhängigkeit immens ist. Daraus folgt gesamtwirtschaftlich eine weitere Stagnation.