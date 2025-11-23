Aktienvorschau Die Angst vor der KI-Blase lebt
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Nvidia kann die Aktienmärkte nur ganz kurz beflügeln. Und der Dax kämpft um die 23 000er Marke. War es das mit der erhofften Jahresendrallye?
Der Höhepunkt der Vorwoche am US-Aktienmarkt wirkt in besonderer Weise global nach: Superchip-Hersteller Nvidia – nach Börsenkapitalisierung teuerstes Unternehmen der Welt – hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen sogar noch übertroffen. Prompt kletterte die Aktie, um bis zum Wochenende gleich wieder deutlich abzufallen. Nun ist von einem Strohfeuer die Rede – und die Angst vor einer platzenden KI-Blase ist wieder virulent. Ist ja auch logisch, dass allein Nvidia die ohnehin schon astronomisch hohen Bewertungen der Techüberflieger nicht immer weiter nach oben ziehen kann.