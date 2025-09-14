Aktienvorschau: Die Fed gibt dem Druck wohl nach

Tut sie es – oder tut sie es nicht? Gibt die US-Notenbank dem Drängen von US-Präsident Donald Trump jetzt doch nach und senkt die Leitzinsen? Es sieht so aus. Um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent, so erwarten es viele Experten, dürften diese am Mittwoch heruntergeschraubt werden. Es wäre die erste US-Zinssenkung seit Dezember 2024.

Unabhängigkeit der Notenbank bekommt immer mehr Risse Die Begründung dürfte differenziert ausfallen: Zwar liegt die Inflation noch klar oberhalb des Fed-Ziels, doch gehen die Währungshüter von einem nachlassenden Preisdruck im nächsten Jahr aus. Zudem hat sich der Arbeitsmarkt abgekühlt, womit die Risiken für das Vollbeschäftigungsziel der Fed steigen. Insofern halten die Fachleute eine moderate Reduzierung der Leitzinsen für gerechtfertigt – was Trump auch immer davon halten mag.

Am Druck aus dem Weißen Haus werde diese Entscheidung kaum etwas ändern, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Denn Trump akzeptiere keine unabhängigen Behörden oder Institutionen der US-Bundesregierung. Vielmehr denke der Präsident, dass er allein den Kurs bestimmt. Die Unabhängigkeit der Notenbank bekomme immer mehr Risse. 2026 stünden mehrere Entscheidungen an, die das Ende der Unabhängigkeit besiegeln könnten.

Warum lassen sich die US-Aktienmärkte nicht irritieren?

Erstaunlich ist, dass die US-Aktienmärkte bisher gelassen bleiben – weil sie nicht glauben, dass Trump sich letztlich durchsetzt, wie Krämer spekuliert? Oder weil sie nur auf kurzfristige Effekte wie eine Zinssenkung schauen? Vorige Woche wurden an der Wall Street neue Rekordhochs erreicht. Die KI-Hausse scheine heißzulaufen, und die Nervosität nehme zu, raten die LBBW-Analysten den Anlegern einmal mehr zur Vorsicht. Wegen der politischen Risiken und der saisonal üblichen schwachen Börsenphase sei eine defensive Ausrichtung zu empfehlen.

Flaute an den deutschen Märkten

Dass die EZB eine Zinspause einlegt, ist erwartet worden. Auch deswegen bewegte sich der Dax vorige Woche eher seitwärts. Die Flaute könnte noch einige Zeit anhalten. In dieser Woche sind hierzulande allenfalls die ZEW-Konjunkturerwartungen von Interesse; der Frühindikator für die wirtschaftliche Lage wird am Dienstag veröffentlicht. Ansonsten sind aus dem Inland kaum neue Impulse für die Börsen zu erwarten.