 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Die Fed gibt dem Druck wohl nach

Aktienvorschau Die Fed gibt dem Druck wohl nach

Aktienvorschau: Die Fed gibt dem Druck wohl nach
1
Fed-Chef Jerome Powell steht weiterhin unter massivem Druck von US-Präsident Donald Trump. Foto: dpa

Vorschau auf die Börsenwoche: Die Fachwelt erwartet diese Woche eine moderate Senkung der US-Leitzinsen. Dass Donald Trump die Notenbank dann in Ruhe lässt, erscheint utopisch.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Tut sie es – oder tut sie es nicht? Gibt die US-Notenbank dem Drängen von US-Präsident Donald Trump jetzt doch nach und senkt die Leitzinsen? Es sieht so aus. Um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent, so erwarten es viele Experten, dürften diese am Mittwoch heruntergeschraubt werden. Es wäre die erste US-Zinssenkung seit Dezember 2024.

 

Unabhängigkeit der Notenbank bekommt immer mehr Risse

Die Begründung dürfte differenziert ausfallen: Zwar liegt die Inflation noch klar oberhalb des Fed-Ziels, doch gehen die Währungshüter von einem nachlassenden Preisdruck im nächsten Jahr aus. Zudem hat sich der Arbeitsmarkt abgekühlt, womit die Risiken für das Vollbeschäftigungsziel der Fed steigen. Insofern halten die Fachleute eine moderate Reduzierung der Leitzinsen für gerechtfertigt – was Trump auch immer davon halten mag.

Am Druck aus dem Weißen Haus werde diese Entscheidung kaum etwas ändern, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Denn Trump akzeptiere keine unabhängigen Behörden oder Institutionen der US-Bundesregierung. Vielmehr denke der Präsident, dass er allein den Kurs bestimmt. Die Unabhängigkeit der Notenbank bekomme immer mehr Risse. 2026 stünden mehrere Entscheidungen an, die das Ende der Unabhängigkeit besiegeln könnten.

Warum lassen sich die US-Aktienmärkte nicht irritieren?

Erstaunlich ist, dass die US-Aktienmärkte bisher gelassen bleiben – weil sie nicht glauben, dass Trump sich letztlich durchsetzt, wie Krämer spekuliert? Oder weil sie nur auf kurzfristige Effekte wie eine Zinssenkung schauen? Vorige Woche wurden an der Wall Street neue Rekordhochs erreicht. Die KI-Hausse scheine heißzulaufen, und die Nervosität nehme zu, raten die LBBW-Analysten den Anlegern einmal mehr zur Vorsicht. Wegen der politischen Risiken und der saisonal üblichen schwachen Börsenphase sei eine defensive Ausrichtung zu empfehlen.

Flaute an den deutschen Märkten

Dass die EZB eine Zinspause einlegt, ist erwartet worden. Auch deswegen bewegte sich der Dax vorige Woche eher seitwärts. Die Flaute könnte noch einige Zeit anhalten. In dieser Woche sind hierzulande allenfalls die ZEW-Konjunkturerwartungen von Interesse; der Frühindikator für die wirtschaftliche Lage wird am Dienstag veröffentlicht. Ansonsten sind aus dem Inland kaum neue Impulse für die Börsen zu erwarten.

Weitere Themen

Aktienvorschau: Die Fed gibt dem Druck wohl nach

Aktienvorschau Die Fed gibt dem Druck wohl nach

Vorschau auf die Börsenwoche: Die Fachwelt erwartet diese Woche eine moderate Senkung der US-Leitzinsen. Dass Donald Trump die Notenbank dann in Ruhe lässt, erscheint utopisch.
Von Matthias Schiermeyer
Automobilindustrie: Verbrenner-Aus: Schwenkt die IG Metall um?

Automobilindustrie Verbrenner-Aus: Schwenkt die IG Metall um?

Die IG Metall setzt sich mit dem Automobilverband VDA für pragmatische Lösungen bei der Regulierung des Verbrennermotors ein. Das EU-weite Verbotsjahr 2035 sieht sie nun kritisch.
Von Matthias Schiermeyer
Billiganbieter im Internet: Wildwuchs muss bekämpft werden

Billiganbieter im Internet Wildwuchs muss bekämpft werden

Zu viele Händler im Internet halten sich nicht an die fundamentalsten Vorgaben des Verbraucherschutzes. Das muss sich ändern, meint Korrespondent Knut Krohn
Von Knut Krohn
Outdoor-Marke Vaude: Sieht echt aus, ist aber gefälscht: Unternehmen wehrt sich gegen Fake-Shop

Outdoor-Marke Vaude Sieht echt aus, ist aber gefälscht: Unternehmen wehrt sich gegen Fake-Shop

Die Bekleidungsmarke Vaude mit Sitz am Bodensee kämpft derzeit gegen einen Online-Shop, den Betrüger betreiben. Es ist nicht das erste Mal.
Von Michael Bosch
Ältere diskriminiert?: Prozess um Jubiläumsgaben bei LBS Süd

Ältere diskriminiert? Prozess um Jubiläumsgaben bei LBS Süd

Drei Mitarbeiterinnen klagen in München gegen die Bausparkasse. Es geht um Zahlungen, die ihnen aus Altersgründen verweigert werden. Zu Unrecht, meinen sie.
Von Andreas Müller
Folgen von Tarifflucht: Streit um geringe Tarifbindung im Land

Folgen von Tarifflucht Streit um geringe Tarifbindung im Land

Der Gewerkschaftsbund hat die Folgen von Tarifflucht für Sozialkassen und Fiskus berechnet. Die Unternehmer Baden-Württemberg weisen die Zahlen als „absurd“ zurück.
Von Matthias Schiermeyer
Armani-Tod: Armani-Konzern soll verkauft werden

Armani-Tod Armani-Konzern soll verkauft werden

Überraschung: Der verstorbene italienische Modeschöpfer Giorgio Armani hat den schrittweisen seines Unternehmens verfügt.
Von Gerhard Bläske
Automobilindustrie in Ba-Wü: Wirtschaftsministerin rechnet mit weiteren Insolvenzen

Automobilindustrie in Ba-Wü Wirtschaftsministerin rechnet mit weiteren Insolvenzen

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut setzt darauf, dass neben der E-Mobilität anderen Technologien eine Perspektive eröffnet wird. Manch Vorstand sieht es anders.
Von Matthias Schiermeyer
IAA München: Diese Hingucker gibt es auf der IAA

IAA München Diese Hingucker gibt es auf der IAA

Beim Streifzug über die Internationale Automobil-Ausstellung lassen sich eine Reihe ungewöhnlicher Ausstellungsstücke entdecken: Hier ein paar Beispiele.
Von Peter Stolterfoht
Level 3 auf Autobahnen: Audi-Chef: Autonomes Fahren bei Tempo 130 kommt bis 2030

Level 3 auf Autobahnen Audi-Chef: Autonomes Fahren bei Tempo 130 kommt bis 2030

Nach Einschätzung von Audi-Chef Gernot Döllner wird Autonomes Fahren auf der Autobahn bald normal sein. Döllner erwartet dadurch auch neue Erlösquellen.
Von red/afp
Weitere Artikel zu Kommentar Donald Trump
 