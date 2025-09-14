Aktienvorschau Die Fed gibt dem Druck wohl nach
Vorschau auf die Börsenwoche: Die Fachwelt erwartet diese Woche eine moderate Senkung der US-Leitzinsen. Dass Donald Trump die Notenbank dann in Ruhe lässt, erscheint utopisch.
Tut sie es – oder tut sie es nicht? Gibt die US-Notenbank dem Drängen von US-Präsident Donald Trump jetzt doch nach und senkt die Leitzinsen? Es sieht so aus. Um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent, so erwarten es viele Experten, dürften diese am Mittwoch heruntergeschraubt werden. Es wäre die erste US-Zinssenkung seit Dezember 2024.