Aktienvorschau Die verlässliche Unberechenbarkeit
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Trump sorgt für eine Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten – das Chaos bleibt aus. Der Grund ist schlicht, meint unser Autor.
Wie kann es sein, dass die Aktienmärkte hüben wie drüben nach dieser atemberaubenden Woche fast so dastehen, als wäre kaum etwas gewesen? Der Leitindex Dax etwa hat auf Wochensicht „nur“ eineinhalb Prozent verloren, nachdem die Anleger zwischenzeitlich in den Abgrund geschaut haben. Die Antwort ist schlicht: In diesen wilden Zeiten liegt in der Unberechenbarkeit etwas Berechenbares – das lässt die Anleger nicht in Panik verfallen, sondern rasch wiederkommen.