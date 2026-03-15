Aktienvorschau Eine unkalkulierbare Krise – auch für Anleger
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Iran-Krieg zeigt einmal mehr die Verletzlichkeit der globalen Lieferketten.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Iran-Krieg zeigt einmal mehr die Verletzlichkeit der globalen Lieferketten.
Wer vor zwei Wochen noch gedacht hat, Europa sei kaum tangiert vom Angriff auf den Iran, der weiß es nun besser: Angesichts der globalen Vernetzung sind die Auswirkungen auch hierzulande spürbar – wegen der Ölpreisexplosion vor allem beim Tanken. Die Blockade der Meerenge von Hormus treibt nicht nur die Energiepreise hoch. Immer mehr zeichnet sich ab, dass erhöhte Frachtkosten durchschlagen – sogar Nahrungsmittel könnten teurer werden, sollte der Krieg noch einige Zeit anhalten.
So viel steht fest: Heizen wird immer teurer. Das gilt besonders für Heizungen, die auf fossilen Energieträgern wie Öl und Gas basieren. Wie tief Verbraucher künftig mehr zahlen müssen, haben Freiburger Forscher jetzt berechnet.