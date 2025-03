Ausblick auf die Börsenwoche: Trumps Politik schreckt Investoren ab. Diese empfehlen plötzlich europäische Aktien – das birgt Enttäuschungspotenzial, meint unser Autor.

Jonas Schöll 23.03.2025 - 10:24 Uhr

Für Donald Trump heißt es „America First“. Für viele Investoren wird das Motto hingegen immer mehr zu „Europe First“. Sie wenden sich mit ihrem Geld wieder verstärkt in Richtung Alte Welt. So hat in den vergangenen Wochen eine massive Umschichtung an den Aktienmärkten stattgefunden. Investoren haben US-Titel untergewichtet – und in europäische Werte umgeschichtet.