Aktienvorschau Gold und Silber nur noch unsichere Häfen
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Aufwärtstrend ist endgültig gebrochen – die Edelmetalle verlieren phasenweise an Wert. Taugen Gold und Silber weiterhin als stabile Anlage?
Es ist nicht mehr alles Gold oder Silber, was glänzt. Die Rallye seit Jahresanfang ist längst beendet, Edelmetalle sind unter Druck geraten. Fast genau zwei Jahre lang ging es nach oben, im Februar ist Achterbahnfahrt angesagt. Die Zahl der Skeptiker, die nicht an den weiteren Aufwärtstrend glauben, wächst.