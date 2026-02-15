 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Gold und Silber nur noch unsichere Häfen

Aktienvorschau Gold und Silber nur noch unsichere Häfen

Aktienvorschau: Gold und Silber nur noch unsichere Häfen
1
Dass der Goldpreis wieder so stark zulegt wie in den ersten Wochen des Jahres, wird von Experten bezweifelt. Foto: picture alliance/dpa

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Aufwärtstrend ist endgültig gebrochen – die Edelmetalle verlieren phasenweise an Wert. Taugen Gold und Silber weiterhin als stabile Anlage?

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Es ist nicht mehr alles Gold oder Silber, was glänzt. Die Rallye seit Jahresanfang ist längst beendet, Edelmetalle sind unter Druck geraten. Fast genau zwei Jahre lang ging es nach oben, im Februar ist Achterbahnfahrt angesagt. Die Zahl der Skeptiker, die nicht an den weiteren Aufwärtstrend glauben, wächst.

 

Ende der Woche war für eine Feinunze Gold ein Niveau von unter 4200 Euro erreicht – nach gut 4500 Dollar noch Ende Januar. Ähnlich erging es dem Silber-Preis, der von knapp unter 100 Euro kommt und sich nun um die 65 Euro bewegt.

Verkäufe kompensieren anderweitige Verluste

Die gigantische Überschuldung der USA, die fragile Unabhängigkeit der US-Notenbank, der geschwächte Dollar, die geopolitischen Wirren oder die wachsenden KI-Risiken – all das hat den Aufstieg begünstigt. Nun haben die Edelmetalle, vor allem Silber, ihren Nimbus als sichere Häfen verloren. Kurzfristige Signale kommen hinzu. Offenbar werden Edelmetalle verkauft, um anderweitige Aktienverluste zu kompensieren – lautet eine Erklärung am Markt.

Unsere Empfehlung für Sie

Aktienvorschau: Von neuen KI-Risiken und altbekannten Sorgenkindern

Aktienvorschau Von neuen KI-Risiken und altbekannten Sorgenkindern

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die abgesackte Stellantis-Aktie bringt Autowerte unter Druck – kann sich Mercedes-Benz davon absetzen?

Commerzbank Research geht davon aus, dass sich die Konsolidierungsphase noch etwas fortsetzen werde, zumal die chinesischen Marktteilnehmer, die vor allem am Silbermarkt zuletzt für Unruhe gesorgt hatten, wegen der Feiertage abwesend sind. Bei bestehenden Unsicherheiten hätten Gold und im Zuge dessen auch Silber aber weiteres Aufwärtspotenzial, wenngleich ohne derart starke Zuwächse wie Anfang des Jahres.

Für viele Zentralbanken eine wichtige Reserveanlage

Investoren seien infolge der Preisschwankungen sensibilisiert, hätten aber größere Preisrückschläge immer wieder als Kaufgelegenheiten genutzt. Ins Bodenlose könne der Goldpreis ohnehin kaum fallen, weil das Edelmetall für viele Zentralbanken zur wichtigen Reserveanlage geworden sei.

In dieser Woche sind eine Fülle von Daten vor allem aus den USA zu erwarten, am Freitag mit dem Bruttoinlandsprodukt. Wie relevant diese Einflüsse sein können, hat sich erst am Freitag gezeigt, als günstige Inflationsdaten aus den USA dem Dax leichte Gewinne eintrugen, ohne dass der Leitindex die 25 000er Hürde erneut überwinden konnte.

Weitere Themen

Aktienvorschau: Gold und Silber nur noch unsichere Häfen

Aktienvorschau Gold und Silber nur noch unsichere Häfen

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Aufwärtstrend ist endgültig gebrochen – die Edelmetalle verlieren phasenweise an Wert. Taugen Gold und Silber weiterhin als stabile Anlage?
Von Matthias Schiermeyer
Umfrage in Sindelfingen: Was Mercedes-Mitarbeiter zur Prämie und zur Jubiläumsaktie sagen

Umfrage in Sindelfingen Was Mercedes-Mitarbeiter zur Prämie und zur Jubiläumsaktie sagen

Die Belegschaft von Mercedes-Benz erhält auch für das Jahr 2025 den Bonus. Wie äußern sich Beschäftigte zur Prämienhöhe? Ein Stimmungsbild vor dem Werk in Sindelfingen.
Von Rouven Spindler
Durchbruch im Tarifstreit: So viel mehr Geld sollen Länderbeschäftigte bekommen

Durchbruch im Tarifstreit So viel mehr Geld sollen Länderbeschäftigte bekommen

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist beigelegt. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich am Samstagmorgen geeinigt.
Weiterer Einzelhändler vor dem Aus: Abschied von „Romi & Juli“ – Warum ein Degerlocher Lieblingsladen schließt

Weiterer Einzelhändler vor dem Aus Abschied von „Romi & Juli“ – Warum ein Degerlocher Lieblingsladen schließt

Der kleine Concept-Store in Degerloch gilt als Aushängeschild für regionale Produkte und liebevoll Kuratiertes. Nun steht fest: „Romi & Juli“ wird schließen. Die Inhaberin sagt, warum.
Von Caroline Holowiecki
„Geheimsitzung“ zu Gasspeichern im Bundestag - wie knapp wird es?

Notfallplan Gas Gasspeicher beschäftigen Wirtschaftsausschuss im Bundestag

Mit weniger als 25 Prozent Füllstand erreichen deutsche Gasspeicher historische Tiefststände im Winter – die Branche warnt vor Engpässen womöglich schon ab 20 Prozent.
Von Michael U. Maier
Deutsche Bahn: Wenn die Bordküche kalt bleibt

Deutsche Bahn Wenn die Bordküche kalt bleibt

Eintopf statt leerem Magen – bei Kühlungsausfällen im ICE bietet der DB-Konzern inzwischen eine spärliche Ersatz-Speisekarte an. Das stößt nicht überall auf Begeisterung.
Abfindung und dann?: Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

Abfindung und dann? Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

Nach dem Abschied vom Stern-Konzern nutzt Jara López die neue Freiheit und alte Kontakte, um als Maklerin eine Brücke zwischen Deutschland und Spanien zu bauen.
Von Peter Stolterfoht
Hildegard Müller: Wohlstand und Jobs – So blickt die VDA-Chefin auf den Standort Stuttgart

Hildegard Müller Wohlstand und Jobs – So blickt die VDA-Chefin auf den Standort Stuttgart

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, spricht im Interview über den Standort Stuttgart, Jobs in der Autoindustrie – und ihre Forderungen an die Politik.
Von Rouven Spindler
Unternehmensübergabe: Wenn die Kinder die Firma erben

Unternehmensübergabe Wenn die Kinder die Firma erben

Geschwisterbeziehungen bergen Konfliktpotenzial – erst recht, wenn Bruder und Schwester gemeinsam den elterlichen Betrieb übernehmen. Wie man ein Debakel vermeidet.
Von Harald Czycholl
Langzeit-Studie zum Homeoffice: Die Formel für das perfekte Homeoffice kommt aus Stuttgart

Langzeit-Studie zum Homeoffice Die Formel für das perfekte Homeoffice kommt aus Stuttgart

Viele Firmen kürzen das Homeoffice. Vorsicht!, sagen Forscher vom Stuttgarter Fraunhofer IAO. In einer Langzeitstudie erkundeten sie das beste Verhältnis von Heim- und Büroarbeit.
Von Daniel Gräfe
Weitere Artikel zu Gold Börse Kommentar
 
 