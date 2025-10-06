 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Hoffen auf die Jahresendrallye

Aktienvorschau Hoffen auf die Jahresendrallye

Aktienvorschau: Hoffen auf die Jahresendrallye
1
Das US-Kapitol in Washington: Die Regierungsgeschäfte in den USA stehen wegen des Haushaltsstreits teilweise still. Foto: Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa

Vorschau auf die Börsenwoche: Die US-Börsen befinden sich weiterhin auf Rekordjagd – dies kann auch den Dax noch auf einen neuen Spitzenwert treiben.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Kaum sacken die Nachttemperaturen in den Frostbereich, setzen die Börsianer auf eine heiße Jahresendrallye. Sie wäre keine Überraschung: Traditionell ist das vierte Quartal das beste. Im Dezember 2024 wurde etwa die 20 000er Hürde übersprungen. Tatsächlich hat der Dax – ungeachtet leichter Gegenreaktionen am Einheitstag – einen exzellenten Start in den Oktober hingelegt und nimmt ein neues Allzeithoch in den Blick. Zu übertreffen sind 24 639 Punkte aus dem Juli.

 

Auch das Porsche-Papier könnte wieder interessant werden

Da fragt sich: Wo sind noch vielversprechende Werte, um den Boom aktiv zu begleiten? Analysten lenken den Blick wieder auf die Autopapiere, die auch in diesem Jahr noch teils massiv abgewertet wurden. Potenzial wird Volkswagen und Mercedes zugetraut. Ebenso gerät das Porsche-Papier in den Blick, wo bald ein weiteres Sparprogramm folgen könnte. Die Aktie ist auf gut 42 Euro zurückgefallen, hat also fast zwei Drittel des einstigen Spitzenwerts vom Mai 2023 verloren. Kurzfristig werde sich das Blatt nicht fundamental wenden, meinen Analysten, sie unterstreichen aber die hohe Qualität im Unternehmen.

Unsere Empfehlung für Sie

US-Haushalt: Shutdown-Streit: Trump-Regierung nimmt New York ins Visier

US-Haushalt "Shutdown"-Streit: Trump-Regierung nimmt New York ins Visier

Wer gibt im Ringen um den US-Haushalt zuerst nach, Demokraten oder Republikaner? Die US-Regierung kündigt nun an, Bundesmittel für New Yorker Infrastrukturprojekte zu blockieren - und nicht nur das.

Die Commerzbank hat neulich den Automobilsektor analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass der untere Massenmarkt aufgrund des höheren Kostenbewusstseins der Kunden und zahlreicher Produzenten aus China schwierig bleiben wird, wobei sich mittel-/langfristig die großen Hersteller durchsetzen dürften. Premium- und Luxusfahrzeuge profitieren grundsätzlich davon, dass ihre Käufer weniger konjunktursensitiv sind und ein Statusversprechen mit einkaufen. Auch wenn diese Stärke aktuell kaum sichtbar ist, dürfte sich daran auf mittlere bis lange Sicht wenig ändern, so die Analysten.

„Shutdown“ scheint die Märkte weniger zu irritieren

Der Rückenwind für den Dax kommt auch aus den USA: Dow Jones und Nasdaq 100 kennen seit April nur eine Richtung: nach oben. An den Finanzmärkten dominiert die Hoffnung auf eine neue Leitzinssenkung der Fed um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober.

Der Haushaltsstreit in Washington mit dem „Government Shutdown“, der Schließung vieler Bundesbehörden, scheint die Märkte weniger zu irritieren, weil es eher als politische Auseinandersetzung betrachtet wird. Er behindert aber die Fed, weil am Freitag die Veröffentlichung der für sie so wichtigen Arbeitsmarktdaten ausgefallen ist.

Weitere Themen

Corona Soforthilfe vor VGH: Wegweiser nicht nur für Corona-geplagte Friseure

Corona Soforthilfe vor VGH Wegweiser nicht nur für Corona-geplagte Friseure

Die Landeskreditbank hat in rund 117 000 Fällen Pandemie-Hilfen zurückgefordert. Nun entscheidet der Verwaltungsgerichtshof in sechs Musterverfahren darüber, ob das rechtens war.
Von Matthias Schiermeyer
Streit um Bezeichnungen: Die EU streitet über die Veggie-Wurst

Streit um Bezeichnungen Die EU streitet über die Veggie-Wurst

Im Europaparlament wird darüber abgestimmt, ob vegetarische Produkte weiter wie Fleischprodukte bezeichnet werden dürfen.
Von Knut Krohn
Frauen im Arbeitsmarkt: Warum Unternehmen auf das Thema Wechseljahre blicken sollten – und wie

Frauen im Arbeitsmarkt Warum Unternehmen auf das Thema Wechseljahre blicken sollten – und wie

Millionen erwerbstätigen Frauen fehlt die Unterstützung und das Verständnis ihrer Arbeitgeber beim Thema Wechseljahre. Dabei helfen schon kleine, einfache Schritte.
Von Jacqueline Westermann
Gelände in Immendingen: Von Frankreich nach China in Sekunden: Hier testet Mercedes-Benz alle Autos

Gelände in Immendingen Von Frankreich nach China in Sekunden: Hier testet Mercedes-Benz alle Autos

Auf einem ehemaligen Bundeswehr-Areal in Immendingen prüft der Stuttgarter Autohersteller seine neuen Baureihen. Die Teststrecken simulieren unter anderem Straßen aus aller Welt.
Von Veronika Kanzler
Bürokratieabbau: Oettinger geht mit EU-Kommission hart ins Gericht

Bürokratieabbau Oettinger geht mit EU-Kommission hart ins Gericht

Unternehmen in Europa stöhnen unter zu vielen Regelungen. Inzwischen ändert die EU ihren Kurs. Doch Alt-Kommissar Oettinger wirft seinen Nachfolgern vor, zu wenig zu tun.
Von Knut Krohn
Erneut erreicht die Renk-Aktie ein Allzeithoch. Was die aktuellen Gründe für den neuen Rekord sind, lesen Sie hier.

Neues Allzeithoch Warum steigt die Renk-Aktie wieder? - Die aktuellen Gründe

Mit rund 88 Euro erreicht die Renk-Aktie erneut ein Allzeithoch. Damit scheint nun auch der kurze Absacker der letzten Tage vergessen. Was aber verschafft dem Papier nun den neuen Auftrieb?
Von Matthias Kemter
Trotz Rekordzahlen und einer spannenden Rally verliert die DroneShield-Aktie über 10 Prozent an Wert. Erfahren Sie, warum der Kurs aktuell fällt.

Verluste nach Höhenflug Warum fällt die DroneShield-Aktie? - Die Gründe

Nach einem spektakulären Anstieg der letzten Woche bricht die DroneShield-Aktie zum Beginn des heutigen Handelstages überraschend ein. Was hinter dem Kursrückgang steckt.
Von Matthias Kemter
Die Märkte erwarten für Ende Oktober 2025 eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank FED. Doch Fed-Offizielle zeigen sich zurückhaltend. Welche Signale jetzt entscheidend sind.

US-Zinsentscheid Oktober 2025 Wird die FED erneut die Zinsen senken?

Die Erwartungen an die nächste Fed-Sitzung sind hoch, doch widersprüchliche Signale sorgen für Unsicherheit. Zwischen Marktoptimismus und warnenden Stimmen der Notenbank. Der Überblick vor dem Zinsentscheid.
Von Matthias Kemter
Volkswagen hat im ersten Halbjahr 2025 hunderte Mitarbeiter entlassen. Erfahren Sie, welche Gründe dahinterstecken, wie viele Standorte betroffen sind und warum das Thema für den Konzern immer wichtiger wird.

Volkswagen Warum entlässt VW Mitarbeiter? - Die Hintergründe zu den aktuellen Kündigungen

Volkswagen greift härter durch als je zuvor. Hunderte Beschäftigte mussten in diesem Jahr bereits gehen. Hinter den Kündigungen steckt ein Problem, das tief ins Unternehmen hineinreicht.
Von Matthias Kemter
Der Goldpreis hat am Mittwochvormittag ein neues Allzeithoch bei etwa 3.900 US-Dollar je Feinunze erreicht. Die wichtigsten Updates im Überblick.

Fast 4.000 US-Dollar Warum steigt der Goldpreis? – Gründe im Überblick

Der Goldpreis klettert von Rekord zu Rekord und hat nun fast die 3.900-Dollar-Marke erreicht. Welche Entwicklungen die Rally begleiten und was derzeit für viel Gesprächsstoff an den Märkten sorgt.
Von Matthias Kemter
Weitere Artikel zu Donald Trump Kommentar Porsche
 