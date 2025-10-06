Aktienvorschau Hoffen auf die Jahresendrallye
Vorschau auf die Börsenwoche: Die US-Börsen befinden sich weiterhin auf Rekordjagd – dies kann auch den Dax noch auf einen neuen Spitzenwert treiben.
Vorschau auf die Börsenwoche: Die US-Börsen befinden sich weiterhin auf Rekordjagd – dies kann auch den Dax noch auf einen neuen Spitzenwert treiben.
Kaum sacken die Nachttemperaturen in den Frostbereich, setzen die Börsianer auf eine heiße Jahresendrallye. Sie wäre keine Überraschung: Traditionell ist das vierte Quartal das beste. Im Dezember 2024 wurde etwa die 20 000er Hürde übersprungen. Tatsächlich hat der Dax – ungeachtet leichter Gegenreaktionen am Einheitstag – einen exzellenten Start in den Oktober hingelegt und nimmt ein neues Allzeithoch in den Blick. Zu übertreffen sind 24 639 Punkte aus dem Juli.