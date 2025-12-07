Aktienvorschau Hoffen auf eine vorzeitige Bescherung
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die US-Notenbank Fed zeigt sich uneins beim weiteren Umgang mit den Leitzinsen – und hält die Aktienmärkte in Spannung.
Tut sie es oder tut sie es nicht? Legt sie den Aktienmärkten am Mittwochabend um 20 Uhr (MEZ) eine Zinssenkung auf den Gabentisch oder hält sie sich zurück? Die US-Notenbank steht mal wieder im Scheinwerferlicht. Diesmal wird es sogar spannend, denn das Entscheidergremium ist gespalten.