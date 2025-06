Vorschau auf die Börsenwoche: Die Aktienmärkte reagieren mit klaren Kursrückgängen auf den kriegerischen Konflikt in Nahost. Das Negativpotenzial ist immens, meint unser Autor.

Je nervöser die Aktienmärkte, desto heftiger der Einschlag durch ein überraschendes Ereignis: So verhält es sich auch mit dem israelischen Angriff auf den Iran. Prompt ging es am Freitag runter an den Börsen – nicht im freien Fall, aber mit deutlichen Korrekturen. Denn sogleich sind die Ölpreise nach oben gesprungen – mit dem größten Tagesanstieg seit März 2022. Ein Fass der Nordseeölsorte Brent verteuerte sich um etwa zehn Prozent. Das ist Gift für die globale Konjunktur.