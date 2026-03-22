Aktienvorschau Ist die Inflation auf dem Weg in bekannte Höhen?
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Aktienmärkte stehen vor einem anhaltenden Absturz, wenn die Energiepreise wegen des Nahost-Kriegs weiter in die Höhe gehen.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Aktienmärkte stehen vor einem anhaltenden Absturz, wenn die Energiepreise wegen des Nahost-Kriegs weiter in die Höhe gehen.
Es ist Zeit, einen Blick auf vier Jahre alte Charts zu werfen: Damals – im Oktober 2022 – kletterte die Inflationsrate im Euroraum auf 10,6 Prozent. Nun mehren sich die Stimmen, die einen ähnlichen Schub erwarten.