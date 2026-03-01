Aktienvorschau: Krieg in Nahost versetzt Börsen in Alarmmodus

Den Aktienanlegern bleibt gerade kaum etwas erspart: Vor gut einer Woche der Zoll-Irrsinn in den USA, Mitte der Woche die KI-Euphorie-Bremse mit dem Nvidia-Kursverfall trotz überraschenden Rekordumsatzes – und an diesem Wochenende der israelisch-amerikanische Angriff auf den Iran. Das ist der Stoff, der in der Vergangenheit Börsencrashs provoziert hätte. Diesmal müssen die Auswirkungen abgewartet werden. Die Aktienmärkte reagieren nicht mehr so panisch auf geopolitische Verwerfungen wie vor Jahren – auch ein Trump-Effekt, wenn man so will.

Straße von Hormus ist das Nadelöhr Die Eskalation in Nahost war zumindest einkalkuliert. Immerhin hat der Ölpreis seit seinem Tiefstand Mitte Dezember eine klare Tendenz nach oben. Weil der Iran den Konflikt sofort auf die Region ausweitet, könnte ein Ölpreisschock ein Ziel seiner aggressiven Gegenwehr sein. Hinzu kommt die Frage, ob das Rumpf-Regime in der Lage ist, die Straße von Hormus dauerhaft zu blockieren, um den Welthandel zu beeinträchtigen. Sollte der Konflikt über Wochen und Monate ausufern, sind globale Auswirkungen unvermeidlich. Gerade die wenig robuste Wirtschaft in Europa könnte darunter leiden. So dürfte die Nervosität der Anleger weiter wachsen.

Eine interessante Entscheidung der Deutschen Börse könnte da völlig untergehen: Am Mittwoch werden nach US-Handelsschluss die neuen Zusammensetzungen der Auswahlindizes bekannt gegeben, die dann vom 23. März an gelten. Längere Zeit war spekuliert worden, dass das Gründungsmitglied Lufthansa nach fast sechsjähriger Abwesenheit in den Dax zurückkehrt. Nun aber, meint LBBW Research, seien die Aussichten nicht mehr so günstig, weil der Streik von Piloten und Flugbegleitern am 12. Februar den Aktienkurs belaste; zudem droht ein Ausstand bei der Cityline. Daher wird die Chance für ein Wiedersehen im Oberhaus nur noch mit knapp 50 Prozent bewertet.

Zalando als Abstiegskandidat Nummer eins

Falls die Airline vom MDax aufsteigen sollte, müsste Zalando als kleinster Dax-Wert oder Scout24 absteigen. Auch die Porsche Holding droht in den Abstiegsbereich zu geraten; die Porsche AG ist bereits aus dem Dax geflogen. Ob hoch oder runter – beides kann die Kurse beeinflussen, wenn Fonds, die den Index abbilden, umschichten.