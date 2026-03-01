 
Aktienvorschau Krieg in Nahost versetzt Börsen in Alarmmodus

1
Explosionen lassen den Rauch über Teheran aufsteigen. Wie lange währt die Eskalation im Iran? Foto: dpa/Uncredited

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Eskalation im Iran und der Nahost-Region könnte den Welthandel vorerst bremsen. Die Nervosität an den Aktienmärkten ist groß.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Den Aktienanlegern bleibt gerade kaum etwas erspart: Vor gut einer Woche der Zoll-Irrsinn in den USA, Mitte der Woche die KI-Euphorie-Bremse mit dem Nvidia-Kursverfall trotz überraschenden Rekordumsatzes – und an diesem Wochenende der israelisch-amerikanische Angriff auf den Iran. Das ist der Stoff, der in der Vergangenheit Börsencrashs provoziert hätte. Diesmal müssen die Auswirkungen abgewartet werden. Die Aktienmärkte reagieren nicht mehr so panisch auf geopolitische Verwerfungen wie vor Jahren – auch ein Trump-Effekt, wenn man so will.

 

Straße von Hormus ist das Nadelöhr

Die Eskalation in Nahost war zumindest einkalkuliert. Immerhin hat der Ölpreis seit seinem Tiefstand Mitte Dezember eine klare Tendenz nach oben. Weil der Iran den Konflikt sofort auf die Region ausweitet, könnte ein Ölpreisschock ein Ziel seiner aggressiven Gegenwehr sein. Hinzu kommt die Frage, ob das Rumpf-Regime in der Lage ist, die Straße von Hormus dauerhaft zu blockieren, um den Welthandel zu beeinträchtigen. Sollte der Konflikt über Wochen und Monate ausufern, sind globale Auswirkungen unvermeidlich. Gerade die wenig robuste Wirtschaft in Europa könnte darunter leiden. So dürfte die Nervosität der Anleger weiter wachsen.

Unsere Empfehlung für Sie

Konflikte: Iran will Chameneis Tod rächen - Trump warnt

Konflikte Iran will Chameneis Tod rächen - Trump warnt

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer durch die amerikanisch-israelischen Angriffe schlägt Teheran zurück. US-Präsident Trump warnt den Iran.

Eine interessante Entscheidung der Deutschen Börse könnte da völlig untergehen: Am Mittwoch werden nach US-Handelsschluss die neuen Zusammensetzungen der Auswahlindizes bekannt gegeben, die dann vom 23. März an gelten. Längere Zeit war spekuliert worden, dass das Gründungsmitglied Lufthansa nach fast sechsjähriger Abwesenheit in den Dax zurückkehrt. Nun aber, meint LBBW Research, seien die Aussichten nicht mehr so günstig, weil der Streik von Piloten und Flugbegleitern am 12. Februar den Aktienkurs belaste; zudem droht ein Ausstand bei der Cityline. Daher wird die Chance für ein Wiedersehen im Oberhaus nur noch mit knapp 50 Prozent bewertet.

Zalando als Abstiegskandidat Nummer eins

Falls die Airline vom MDax aufsteigen sollte, müsste Zalando als kleinster Dax-Wert oder Scout24 absteigen. Auch die Porsche Holding droht in den Abstiegsbereich zu geraten; die Porsche AG ist bereits aus dem Dax geflogen. Ob hoch oder runter – beides kann die Kurse beeinflussen, wenn Fonds, die den Index abbilden, umschichten.

Weitere Themen

Krise der Industrie: Wie Loks aus München Autos aus Stuttgart schlagen

Krise der Industrie Wie Loks aus München Autos aus Stuttgart schlagen

In Stuttgart herrscht wegen der Autoindustrie Krisenstimmung. In München eilt ein Anbieter für E-Mobilität von Erfolg zu Erfolg. Was macht man dort anders?
Von Andreas Geldner
Stuttgarter Autozulieferer: Mahle-Chef über EU-Vorschlag: „Wird noch einmal massiv Arbeitsplätze kosten“

Stuttgarter Autozulieferer Mahle-Chef über EU-Vorschlag: „Wird noch einmal massiv Arbeitsplätze kosten“

Arnd Franz warnt in einem Interview vor weiteren massiven Jobverlusten bei Mahle durch den Plan der EU für Verbrenner. Was fordert der Konzernchef?
Von Rouven Spindler
„Zentrum Automobil“: Die Spaltung der Gesellschaft soll in die Betriebe getragen werden

„Zentrum Automobil“ Die Spaltung der Gesellschaft soll in die Betriebe getragen werden

Das „Zentrum Automobil“ will bei den Betriebsratswahlen eine größere Rolle spielen. Die Gruppierung ist der verlängerte Arm der AfD, kommentiert Peter Stolterfoht.
Von Peter Stolterfoht
Limitierte Edition aus Waldenbuch: Cro und Helene Fischer auf der Schokolade: Ritter Sport wirbt mit Apple Music

Limitierte Edition aus Waldenbuch Cro und Helene Fischer auf der Schokolade: Ritter Sport wirbt mit Apple Music

Die schwäbische Schokoladenmarke Ritter Sport schlägt mit Apple Music ganz neue Töne an. Das steckt hinter der Marketing-Kampagne.
Von Yelin Türk
Neues Freihandelsabkommen: EU-Kommission kündigt Anwendung von Mercosur-Abkommen an

Neues Freihandelsabkommen EU-Kommission kündigt Anwendung von Mercosur-Abkommen an

Unternehmen in Deutschland und anderen EU-Staaten können aufatmen: Sie werden in Kürze die Vorteile eines neues Freihandelsabkommen nutzen können – noch vor offiziellem Inkrafttreten.
Betriebsratswahlen bei Mercedes: Rechte Allianzen bei Mercedes – über die Verbindungen zwischen „Zentrum“ und AfD

Betriebsratswahlen bei Mercedes Rechte Allianzen bei Mercedes – über die Verbindungen zwischen „Zentrum“ und AfD

Nicht nur am Werkstor zeigte die AfD Nähe zur rechten Gewerkschaft „Zentrum“. Auch die Kandidatenlisten der Betriebsratswahl legen Verbindungen zur Partei nahe.
Von Chiara Sterk
EU-Subventionen: EU-Millionenhilfe verpufft in der Landwirtschaft

EU-Subventionen EU-Millionenhilfe verpufft in der Landwirtschaft

Brüssel will Innovationen in den bäuerlichen Betrieben vorantreiben. Doch viele EU-Hilfen bleiben wirkungslos, kritisiert der Europäische Rechnungshof.
Von Knut Krohn
Handelsabkommen: Das Machtwort der Präsidentin

Handelsabkommen Das Machtwort der Präsidentin

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird das Mercosur-Abkommen vorläufig anwenden. Das ist das richtige Zeichen in schwierigen Zeiten, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Tatsächliche Kaufkraft: Reallöhne 2025 weiter gestiegen – Niveau vor Corona-Pandemie fast erreicht

Tatsächliche Kaufkraft Reallöhne 2025 weiter gestiegen – Niveau vor Corona-Pandemie fast erreicht

Reallohn-Plus trotz stagnierender Produktivität: Wer 2025 am meisten profitiert hat und warum der Trend laut Statistik schon bald abflachen könnte.
Stefan Hartung zur Strategie: Bosch-Chef: „Beim Rüstungsgeschäft geht es auch um unsere Identität“

Stefan Hartung zur Strategie Bosch-Chef: „Beim Rüstungsgeschäft geht es auch um unsere Identität“

Die Verteidigungsindustrie boomt. Bosch hält sich in diesem Bereich aber zurück. Konzernchef Stefan Hartung erklärt, was das mit der Eigentümerstruktur zu tun hat.
Von Klaus Köster und Peter Stolterfoht
