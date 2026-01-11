 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Krisen und Kriege eher Chance als Risiko

Aktienvorschau Krisen und Kriege eher Chance als Risiko

Aktienvorschau: Krisen und Kriege eher Chance als Risiko
1
Kriegsgerät ist gefragt – folglich ist der Wert der Rheinmetall-Aktie binnen fünf Jahren um rund 2210 Prozent gestiegen. Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Blick auf die kommende Börsenwoche: An den Aktienmärkten wird die alte Logik umgedreht: Rüstungswerte schießen in die Höhe – voraussichtlich auch in 2026.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Eines hat der Blitzstart der Börsen ins neue Jahr wieder eindrucksvoll dokumentiert: Politische Krisen werden von den großen Anlegern diesseits und jenseits des Atlantiks nicht mehr als Risiko gefürchtet, sondern vielmehr als Chance bejubelt. Der Angriff der USA auf Venezuela? Kein Problem. Der Krieg in der Ukraine? Eingepreist. Die Spannungen in Nahost? Folgenlos. Eine Auseinandersetzung um Grönland? Käme wie gerufen. Der China-Taiwan-Konflikt? Erst mal abwarten.

 

Glänzende Geschäfte auf viele Jahre absehbar

Die Umkehrung der altbekannten Logik erscheint grotesk, weil (politische) Unsicherheiten bei Anlegern einst verpönt waren – zumindest beim Blick auf die Rüstungswerte gibt es eine Logik: Je mehr Konflikte die Welt beherrschen, desto mehr investieren die Staaten in Kriegsgerät, meistens in ihre Verteidigung. So sehen die Hersteller glänzende Geschäfte auf viele Jahre voraus.

Unsere Empfehlung für Sie

Börsen: Dax erstmals über 25.000 Punkten - Neujahrsrally im Gang

Börsen Dax erstmals über 25.000 Punkten - "Neujahrsrally im Gang"

Trotz der Wirtschaftskrise in Deutschland knackt der Dax die Marke von 25.000 Zählern - und steigt weiter. Warum Anleger feiern, was 2026 bevorsteht und welche Branchen besonders im Blickpunkt stehen.

Insbesondere der Rüstungsweltmeister USA beflügelt mit einer geradezu perversen Verheißung die Fantasien: Donald Trump will das Militärbudget 2027 um 50 Prozent auf 1,5 Billionen Dollar aufblasen. Sein Ziel ist ein „Traum-Militär“ – das gefällt den Investoren überall. Aktuell nähert sich Rheinmetall etwa – das Dax-Schwer(metall)gewicht – wieder der 2000er Schallmauer und seinem Allzeithoch. Wertsteigerung binnen fünf Jahren: rund 2210 Prozent. Auch Hensoldt, Renk, TKMS, MTU und Airbus – alle profitieren von der Euphorie. Hinzu kommt die Hoffnung auf ein größeres Ölangebot mit tiefen Preisen, wenn Trump in Venezuela weiter zulangt. Dies dürfte die Inflationsraten niedrig halten. So hat staatliche Aggression einen positiven ökonomischen Effekt.

Preissteigerung nur noch bei 1,8 Prozent

Auch in dieser Woche spielt die Musik vor allem in USA: Große Banken veröffentlichten ihre Ergebnisse für das vierte Quartal – zudem werden am Dienstag die Inflationszahlen für Dezember bekannt gegeben. Hierzulande liegt die Preissteigerung nur noch bei 1,8 Prozent. Dies drückt vor allem die Dauerschwäche der deutschen Wirtschaft aus, die vom Boom der Rüstungshersteller nicht ausgeblendet werden kann. So ganz ist die alte Börsenlogik doch nicht beseitigt.

Weitere Themen

Lago Maggiore im Fokus: Das Paradies am Lago geht an die Börse

Lago Maggiore im Fokus Das Paradies am Lago geht an die Börse

Die Familie Borromeo, der die gleichnamigen Inseln gehören, will ihr Know-how bei der Vermarktung der Kleinode im Lago Maggiore nutzen.
Von Gerhard Bläske
Stuttgarter Sportwagenbauer: Für Kadir wird der Traum bei Porsche wahr – doch die Krise beendet ihn abrupt

Stuttgarter Sportwagenbauer Für Kadir wird der Traum bei Porsche wahr – doch die Krise beendet ihn abrupt

Der Traum vom Job bei Porsche wird für Kadir Cetinkaya wahr, doch die Krise beendet ihn abrupt. Wie er die Zeit beim Sportwagenbauer erlebt hat und was ihn bei der Jobsuche umtreibt.
Von Rouven Spindler
Personalien bei Porsche: Neuer Chefsprecher: Porsche holt Manager aus dem Ruhestand zurück

Personalien bei Porsche Neuer Chefsprecher: Porsche holt Manager aus dem Ruhestand zurück

Seit Anfang des Jahres ist VW-Chef Oliver Blume nicht mehr zugleich Chef des Stuttgarter Sportwagenbauers Porsche AG. Dies zieht nun weitere personelle Veränderungen nach sich.
Von Klaus Köster
Baden-Württemberg: Abkommen mit Südamerika öffnet Märkte für den Südwesten

Baden-Württemberg Abkommen mit Südamerika öffnet Märkte für den Südwesten

Das EU-Abkommen mit Südamerika soll Zölle senken und neue Chancen für Baden-Württembergs Mittelstand schaffen. Welche Branchen besonders profitieren könnten.
Immobilien in den USA: 200 Milliarden Dollar sollen Hausbesitzer beruhigen

Immobilien in den USA 200 Milliarden Dollar sollen Hausbesitzer beruhigen

Donald Trumps Umfragewerte sind schwach – auch wegen der anhaltend hohen Lebenshaltungskosten. Jetzt versucht der US-Präsident bei Immobilien auf ungewöhnliche Art gegenzusteuern.
Von Rainer Pörtner
Von Rastatt nach Kecskemét: Mercedes verlagert A-Klasse nach Ungarn – was das für den Südwesten bedeutet

Von Rastatt nach Kecskemét Mercedes verlagert A-Klasse nach Ungarn – was das für den Südwesten bedeutet

Ade A-Klasse: Seit 1997 produziert Mercedes-Benz sein Einsteigermodell in Rastatt. Ab Sommer wandert die Produktion nach Kecskemét. Arbeitsplätze sollen nicht betroffen sein.
Von Veronika Kanzler
Bosch-Chef zu Arbeitszeiten: Hartung: „Reichen 40 Stunden in jeder Situation, um in der Welt mitzuhalten?“

Bosch-Chef zu Arbeitszeiten Hartung: „Reichen 40 Stunden in jeder Situation, um in der Welt mitzuhalten?“

Aus Sicht von Stefan Hartung sind hierzulande flexiblere Arbeitszeiten nötig. So äußert sich der Bosch-Chef in einem Interview zu dem Thema.
Von Rouven Spindler
Wohneigentum und Bausparen: Bausparkassen in Baden-Württemberg haben neue Führungsspitze

Wohneigentum und Bausparen Bausparkassen in Baden-Württemberg haben neue Führungsspitze

Schwäbisch Hall-Vorstandschef Mike Kammann ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen. Welche Themen die nächsten Monate bestimmen.
Von Imelda Flaig
Erfahren Sie, warum die Almonty Industries Aktie trotz Lock-up-Ende stabil bleibt, welche Rolle steigende Wolframpreise spielen und wie strategische Partnerschaften die Zukunft des Unternehmens sichern.

Almonty Industries Starke Kursentwicklung trotz Ende der Lock-up-Frist

Almonty Industries: Stabiler Kurs zum Lock-up-Ende. Entwicklungen und Perspektiven im Überblick.
Von Matthias Kemter
Bosch-Chef Hartung: Deutlich weniger Gewinn als geplant – „Abbau von Stellen kostet viel Geld“

Bosch-Chef Hartung Deutlich weniger Gewinn als geplant – „Abbau von Stellen kostet viel Geld“

Beim Technologieriesen Bosch läuft es alles andere als rund. Tausende Stellen sollen wegfallen. Das drückt nun zusätzlich auf den Gewinn.
Weitere Artikel zu Donald Trump Kommentar
 
 