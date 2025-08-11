 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Schwankende Kurse – weil Trump es so will

Aktienvorschau Schwankende Kurse – weil Trump es so will

Aktienvorschau: Schwankende Kurse – weil Trump es so will
1
In einem üblicherweise schwierigen Börsenmonat August geht es beim Dax mal runter und dann wieder hoch. Foto: Boris Roessler/dpa

Vorschau auf die Börsenwoche: Das Zoll-Wirrwarr veranlasst die Aktienkurse zur Achterbahnfahrt. Für den Dax gibt es auch etwas Positives.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die neuen US-Zölle sind in Kraft – nun aber wirklich. Seit Donnerstag wird für die meisten Importe aus der EU ein Zollsatz von mindestens 15 Prozent erhoben. Die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer zahlen noch immer 27,5 Prozent und sehen sich auch durch die Unklarheit, wann es für sie runtergeht, belastet. Zusätzlich stiftet Präsident Donald Trump mit seinen willkürlichen Strafzöllen gegen Handelspartner wie Brasilien (50 Prozent), Indien (25) und Kanada (35) oder aber mit seiner Drohung, Computerchips bei der Einfuhr mit einem 100-Prozent-Zoll zu belegen, weiter Unruhe in der Weltwirtschaft.

 

Volatilität dürfte im August noch anhalten

Und die Aktienkurse? Fallen zwischenzeitlich und klettern wieder. So gerät der Start in den August, wie das bisherige Börsenjahr insgesamt, volatil. Dieser Zustand dürfte in einem eher schwächeren Börsenmonat eine Weile anhalten, erwarten die LBBW-Analysten.

Unsere Empfehlung für Sie

Druck aus dem Weißen Haus: Trump droht mit Chip-Zoll von 100 Prozent - und zeigt Ausweg

Druck aus dem Weißen Haus Trump droht mit Chip-Zoll von 100 Prozent - und zeigt Ausweg

US-Präsident Donald Trump sprach schon lange von hohen Zöllen auf Chip-Importe und nennt jetzt deren Höhe: 100 Prozent. Das Beispiel Apple zeigt aber, wie man der Abgabe mit US-Investitionen entgeht.

Am Dienstag werden die US-Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht. Schon jetzt erkennen die Commerzbank-Analysten, dass sich die Zölle in den Preisen langsam bemerkbar machen. Güter, die typischerweise importiert werden, häufig aus China, hätten sich stärker verteuert als früher üblich – etwa für Hausgeräte. Ein kräftiger Inflationsschub stehe aber nicht an, heißt es.

Die insgesamt moderaten Kurszuwächse in den USA sind eine Folge steigender Gewinnerwartungen gerade im Tech-Sektor. Wegen des anhaltenden Investitionsbooms in KI hat der Nasdaq 100 am Freitag in New York ein neues Rekordhoch erreicht.

„Dax ist ein attraktives Investment“

Auch der deutsche Aktienmarkt darf hoffen: Dank politischer Trends sei der Dax ein attraktives Investment, so die Commerzbank. Denn die Fiskalpolitik sei expansiv, die Verteidigungsausgaben stiegen, und es gebe womöglich bald einen Waffenstillstand in der Ukraine, so die Argumentation. Investoren sollten jedoch in schwächeren Marktphasen ihre Positionen aufstocken, weil der Dax hoch bewertet sei – seit Monaten bewege er sich unter größeren Schwankungen seitwärts im Bereich der Marke von 24 000 Punkten. Spekulationen über eine Senkung der US-Leitzinsen könnten den Dax in den nächsten Wochen aber weiter anschieben.

Weitere Themen

Bitcoin, Ethereum, Ripple: Warum steigen die Kryptos?

Bitcoin bei 122.000 US-Dollar Warum steigen die Kryptowährungen gerade?

Im Kryptomarkt ist aktuell wieder viel Bewegung zu sehen. Es geht nach oben. Doch was hat die Kurssprünge ausgelöst?
Von Lukas Böhl
Krise in der Autoindustrie: Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen nach der Abfindung

Krise in der Autoindustrie Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen nach der Abfindung

Tausende Stellen fallen in der Autoindustrie weg. Manche Beschäftigte bei Bosch und Mercedes nehmen die Abfindung und schlagen neue Wege ein. Hier erzählen sie, was sie nun machen.
Von Chiara Sterk
Branche in der Krise: Özdemir: Wie Baden-Württemberg weiter erfolgreich Autos baut

Branche in der Krise Özdemir: Wie Baden-Württemberg weiter erfolgreich Autos baut

Mercedes und Porsche erlitten zuletzt heftige Gewinneinbrüche. Für die Zukunft der Autobranche im Land sieht der Grünen-Politiker Cem Özdemir dennoch Chancen.
Hype um Künstliche Intelligenz: Wo die KI Menschen nicht ersetzen kann

Hype um Künstliche Intelligenz Wo die KI Menschen nicht ersetzen kann

Der Hype um Künstliche Intelligenz nervt wie verrückt. Hier kommt ein Loblied auf die Schönheit der menschlichen Zusammenarbeit.
Von Leo Wanner
Präsident Rainer Reichhold: „Das Handwerk ist nur in den Reden berücksichtigt“

Präsident Rainer Reichhold „Das Handwerk ist nur in den Reden berücksichtigt“

Der Präsident von Handwerk BW, Rainer Reichhold, kritisiert die Bundesregierung wegen ihrer Fokussierung auf die Industrie – und hat klare Erwartungen an die künftige Landesregierung.
Von Matthias Schiermeyer
EU-Vorgabe zu Recycling: Wie viel „altes Auto“ steckt im Mercedes CLA und Porsche Macan?

EU-Vorgabe zu Recycling Wie viel „altes Auto“ steckt im Mercedes CLA und Porsche Macan?

Rund ein Viertel des Kunststoffs in neuen Autos soll künftig recycelt werden. Wo Mercedes und Porsche beim CLA und dem Macan auf Recycling setzen.
Von Chiara Sterk
Innovationsförderung: Nicht zu Tode prüfen

Innovationsförderung Nicht zu Tode prüfen

Der Landesrechnungshof kritisiert freihändige Vergaben von Fördermitteln. Aber neue Ideen sind immer mit Risiken verbunden, sagt Andreas Geldner.
Von Andreas Geldner
Kreditkarten-Chaos bei der Sparda-Bank: Urlaub ohne Geld

Zahlungsprobleme Sparda-Bank verärgert Kreditkartenkunden

Mit der Kreditkarte ein Ticket oder eine Eintrittskarte im Ausland buchen – Fehlanzeige bei der Sparda-Bank BW. Eine IT-Umstellung macht enorme Schwierigkeiten.
Von Imelda Flaig
Besuch vom Guns N’ Roses-Star: Was Stuttgart zur Paradise City von Axl Rose macht

Besuch vom Guns N’ Roses-Star Was Stuttgart zur Paradise City von Axl Rose macht

Warum ist Axl Rose gerade in Stuttgart? Ein Auftritt mit seiner Band Guns N’Roses ist jedenfalls nicht der Grund. Schon eher seine Autoleidenschaft.
Von Peter Stolterfoht
Preise für Strom und Gas: EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Preise für Strom und Gas EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Der Finanzvorstand des drittgrößten deutschen Energiekonzerns EnBW sieht die Energiewende in Gefahr. Was der Konzern von der Politik jetzt fordert.
Von Jonas Schöll
Weitere Artikel zu DAX LBBW Donald Trump
 