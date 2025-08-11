Aktienvorschau Schwankende Kurse – weil Trump es so will
Vorschau auf die Börsenwoche: Das Zoll-Wirrwarr veranlasst die Aktienkurse zur Achterbahnfahrt. Für den Dax gibt es auch etwas Positives.
Vorschau auf die Börsenwoche: Das Zoll-Wirrwarr veranlasst die Aktienkurse zur Achterbahnfahrt. Für den Dax gibt es auch etwas Positives.
Die neuen US-Zölle sind in Kraft – nun aber wirklich. Seit Donnerstag wird für die meisten Importe aus der EU ein Zollsatz von mindestens 15 Prozent erhoben. Die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer zahlen noch immer 27,5 Prozent und sehen sich auch durch die Unklarheit, wann es für sie runtergeht, belastet. Zusätzlich stiftet Präsident Donald Trump mit seinen willkürlichen Strafzöllen gegen Handelspartner wie Brasilien (50 Prozent), Indien (25) und Kanada (35) oder aber mit seiner Drohung, Computerchips bei der Einfuhr mit einem 100-Prozent-Zoll zu belegen, weiter Unruhe in der Weltwirtschaft.