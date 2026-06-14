Aktienvorschau Steht Warsh seinem Förderer zu Diensten?
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Alles schaut auf den neuen Fed-Chef Kevin Warsh – liefert er Donald Trump trotz hoher Inflation die geforderten Zinssenkungen?
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Alles schaut auf den neuen Fed-Chef Kevin Warsh – liefert er Donald Trump trotz hoher Inflation die geforderten Zinssenkungen?
Die EZB hat die Erwartungen der Finanzwelt bedient und die Leitzinsen leicht erhöht – zwei weitere Anhebungen könnten dieses Jahr folgen. Noch mehr Spannung verspricht aktuell die Frage, was die US-Notenbank vorhat. Da steht am Mittwoch mit der ersten geldpolitischen Sitzung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh ein zukunftsweisender Termin an. Selbst die sonst so prognosesicheren Börsenanalysten sind unsicher, was er von sich geben wird. Schürt Warsh die Zinserhöhungserwartungen vor einer möglichen Entscheidung im Juli – oder folgt er dem US-Präsidenten, der Zinssenkungen herbeisehnt? Seine Linie dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte und den US-Dollar haben. Dafür braucht Warsh allerdings auch Mehrheiten im sogenannten Offenmarktausschuss.