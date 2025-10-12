 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Stimmungsdämpfer statt Rekordlaune

Aktienvorschau Stimmungsdämpfer statt Rekordlaune

Aktienvorschau: Stimmungsdämpfer statt Rekordlaune
1
Mangels Vertrauen in staatliches Handeln flüchten Anhänger in sichere Werte wie Gold. Foto: picture alliance/dpa

Vorschau auf die Börsenwoche: Donald Trump schwingt schon wieder den Zollhammer. Dennoch spricht auch hierzulande manches für den Fortgang des Börsenbooms, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Eine Woche der Rekorde hat am Freitagnachmittag einen Dämpfer erlitten – wieder war Donald Trump der Spielverderber. Der US-Präsident reagierte auf den Plan schärferer chinesischer Kontrollen beim Export Seltener Erden mit der Ankündigung zusätzlicher Zölle in Höhe von 100 Prozent – Peking droht mit Gegenmaßnahmen. Tags zuvor hatte der Dax ein neues Allzeithoch erreicht, plötzlich sackte der Leitindex um 1,5 Prozent ab. Am Ende stand sogar ein Wochenverlust.

 

Das schwache Wirtschaftsjahr schon abgehakt?

Es ist die Zeit der großen Widersprüche: Die Ifo-Geschäftserwartungen abgesenkt, die Auftragseingänge erneut geschrumpft, die deutsche Industrieproduktion unerwartet heftig eingebrochen – doch der Dax klettert und klettert. Wie kann das sein? Die Commerzbank-Analysten haben eine schlichte Erklärung: „Die Dax-Investoren haben die schwachen deutschen Fundamentaldaten für 2025 wohl schon abgehakt und setzen auf ein für die Konjunktur und die Dax-Unternehmensgewinne besseres Jahr 2026.“

Unsere Empfehlung für Sie

Zollkonflikt: Neue Eskalation im Handelsstreit: China droht den USA

Zollkonflikt Neue Eskalation im Handelsstreit: China droht den USA

Mit scharfer Kritik kontert China Donald Trumps jüngste Zollankündigung. Das Handelsministerium droht mit Gegenreaktion. Warum eskalierte der Streit erneut und welche Folgen könnte das haben?

Handelskonflikte und hybride Angriffe in Europa, Dauerklamauk in Washington: „Die Anleger haben sich an ein höheres Risikoniveau gewöhnt“, lautet die LBBW-Analyse. Somit könnte der Dax in nächster Zeit den Aufschwung von Euro Stoxx 50 und S&P 500 nachvollziehen. Positiv stimme, dass eine Reihe von Titeln, die lange vernachlässigt wurden, neue Dynamik entfalten. Für eine Jahresendrallye stünden die Ampeln aber noch nicht auf grün, heißt es warnend mit Blick auf den Haushaltsstreit in den USA.

Leitzinssenkungen spült Geld in die Finanzmärkte

Der beinhart geführte Kampf in Washington, das Schaugefecht zwischen Trump und Notenbank Fed oder auch die Rekordschulden der USA und Frankreich – all das beschädigt das Vertrauen in staatliches Handeln. Folglich suchen die Anleger sichere Häfen: Aktienwerte oder eben Gold, das mit mehr als 4000 US-Dollar pro Feinunze (ca. 31,1 Gramm) ebenso einen neuen Spitzenwert erreicht hat. Infolge der Leitzinssenkungen von Fed und EZB wächst zudem die Liquidität an den Finanzmärkten – frisches Geld fließt in Aktien und das Gold. Der Börsenboom könnte somit weitergehen.

In dieser Woche werden neben der chinesischen Reaktion auf Trumps Zollhammer auch die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag von großem Interesse sein.

Weitere Themen

Stuttgarter Autobauer unter Druck: Gespräche über Sparrunde: Kippt die Porsche-Jobgarantie?

Stuttgarter Autobauer unter Druck Gespräche über Sparrunde: Kippt die Porsche-Jobgarantie?

Absatzminus in China, Verbrenner-Comeback, Milliardenkosten: Porsche steht unter Druck. Nun verhandeln Management und Arbeitnehmer über weitere Einschnitte.
Bürgergeld im Südwesten: Verweigerer sind die absolute Minderheit

Bürgergeld im Südwesten Verweigerer sind die absolute Minderheit

Die Bundesregierung verschärft bei der Neuen Grundsicherung die Sanktionen für Bürgergeld-Empfänger. Leistungsminderungen sind in Baden-Württemberg bisher die Ausnahme.
Von Matthias Schiermeyer
Vom Militär- zum Testgelände: Wie Immendingen zum Herzstück der Mercedes-Entwicklung wurde

Vom Militär- zum Testgelände Wie Immendingen zum Herzstück der Mercedes-Entwicklung wurde

Wo früher Panzer rollten, testet Mercedes-Benz heute Assistenzsysteme, Antriebe und automatisiertes Fahren. In Immendingen gibt es eine Miniaturwelt, die reale Bedingungen simuliert.
Von Veronika Kanzler
Reaktionen der Zulieferer: Autogipfel im Kanzleramt – so reagieren Bosch und Mahle

Reaktionen der Zulieferer Autogipfel im Kanzleramt – so reagieren Bosch und Mahle

Die Zulieferer sind besonders stark von der Automobilkrise betroffen. Besonders groß waren deshalb auch ihre Erwartungen an den Autogipfel. Ob diese erfüllt wurden?
Von Peter Stolterfoht
Landeshauptstadt in der Krise: Stuttgart braucht Haltung

Landeshauptstadt in der Krise Stuttgart braucht Haltung

Die Stadt der Tüftler steckt in der Krise. Die Stimmung ist verzagt. Wie kommt man da raus? Der VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß liefert die Blaupause für den Weg in die Zukunft.
Von Marcus Bölz
Affe als Maskottchen: Trigema kündigt neuen Werbespot mit Charly an

Affe als Maskottchen Trigema kündigt neuen Werbespot mit Charly an

Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior kündigt eine neue Version des Kult-Werbespots mit dem Affen an. Nächste Woche soll es soweit sein. Wieder vor der Tagesschau?
Von Florian Dürr
Wirtschaftstreffen: Hoffen auf freien Handel mit dem Subkontinent

Wirtschaftstreffen Hoffen auf freien Handel mit dem Subkontinent

Deutschland und Indien wachsen immer mehr zusammen. Bei einem Wirtschaftstreffen in Stuttgart sind die Hoffnungen groß, dass ein weiterer Schub schnell folgen könnte.
Von Christian Gottschalk
Trump: Strafzölle: Italien und USA befinden sich im Pasta-Krieg

Trump: Strafzölle Italien und USA befinden sich im Pasta-Krieg

Italiens Pasta-Herstellern droht eine ökonomische Katastrophe – wegen der Trump’schen Zölle.
Von Gerhard Bläske
Preiserhöhung: Bahn hebt Ticketpreise im Fernverkehr nicht an

Preiserhöhung Bahn hebt Ticketpreise im Fernverkehr nicht an

Steigende Lohnkosten, teure Energie: Die Ticketpreise bei der Bahn sind zuletzt von Jahr zu Jahr spürbar gestiegen. Doch in diesem Jahr gibt es gute Neuigkeiten für Fahrgäste.
Ausbildungsvergütung: Azubi-Mindestlohn steigt auf 724 Euro

Ausbildungsvergütung Azubi-Mindestlohn steigt auf 724 Euro

Neue Azubis haben ab 2026 Anrecht auf mehr Geld: Es gelten höhere Mindestlöhne für Berufsstarter.
Weitere Artikel zu Kommentar DAX Donald Trump
 